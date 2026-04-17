Με μια ατάκα που προκάλεσε αίσθηση, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, σχολίασε τις ελληνοτουρκικές ισορροπίες, αποφεύγοντας να εισέλθει στην ουσία των διαφορών, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, αν και επικεντρώθηκε κυρίως στο ζήτημα των S-400 και στις σχέσεις Ουάσινγκτον-Άγκυρας, έκανε ειδική αναφορά στην Ελλάδα, επιλέγοντας έναν πιο ελαφρύ τόνο. Όπως δήλωσε: «Η Ελλάδα έχει S-300 και F-35. Έτσι, το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας είναι, ξέρετε, ένα άλλο ιστορικό ζήτημα. Δεν θα επιχειρήσω καν να φτάσω εκεί, επειδή θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο».

Την ίδια στιγμή, ο ίδιος εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς τη σημασία της Τουρκίας, σημειώνοντας: «Η Τουρκία δεν είναι χώρα με την οποία μπορεί κανείς να τα βάζει».

Αναλύοντας το ιστορικό της υπόθεσης των S-400, ανέφερε: «Το ερώτημα για τους S-400… Για όσους από εσάς δεν γνωρίζουν, η Τουρκία, μετά το πραξικόπημα, αγόρασε ένα ρωσικό αμυντικό σύστημα».

Στη συνέχεια εξήγησε τις διαφωνίες που είχαν προκύψει με τις ΗΠΑ: «Υπήρχε μια διαφοροποίηση απόψεων, δεν ήμασταν πρόθυμοι να τους πουλήσουμε Patriot ή δεν μπορούσαν να αγοράσουν Patriot, αλλά αγόρασαν ένα σύστημα S-400».

Παράλληλα, στάθηκε στον ρόλο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας: «Εκείνη την εποχή, η Τουρκία ήταν επίσης ο δεύτερος μεγαλύτερος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Όταν σκέφτεστε τι σημαίνει αυτό και τι κάνει η Τουρκία για να προστατεύσει την Ευρώπη, είναι απίστευτο».

Ο Μπάρακ αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 πριν από την επιβολή κυρώσεων: «Ήθελαν οι Τούρκοι να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα των αεροσκαφών F-35 και, στην πραγματικότητα, ήταν συνεργάτες στην κατασκευή των ατράκτων. Όταν αγόρασαν τους S-400, το Κογκρέσο επέβαλε κυρώσεις».

Εκφράζοντας την προσωπική του άποψη για την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων, δήλωσε: «Οι κυρώσεις κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν λειτουργούν. Η χώρα που δέχεται κυρώσεις γίνεται τόσο έξυπνη, τόσο ευρηματική, που βρίσκει τρόπους να τις παρακάμψει. Αποχώρησαν από το σύστημα F-35».

"I think you're going to see the S-400 solution solved soon. From my boss's point of view, acceptance into an F-35 program is fine. Greece has S-300s and F-35s. So the Greece-Turkey issue is another historic issue I won't even attempt to get… — April 17, 2026

Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις, σημείωσε ότι: «Ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν κάθισαν και συζήτησαν».

Όπως ανέφερε, ζητήματα όπως η Halkbank φαίνεται να έχουν εξομαλυνθεί, ενώ για τα F-16 βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης, με τη συνολική εικόνα των διμερών σχέσεων να δείχνει σημάδια επαναπροσέγγισης.

Τέλος, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη του ζητήματος των S-400, τονίζοντας: «Νομίζω ότι σύντομα θα δείτε την κατάσταση με τους S-400 να έχει λυθεί. Από την οπτική γωνία του αφεντικού μου (Τραμπ), η αποδοχή (των Τούρκων) σε ένα πρόγραμμα F-35 είναι αποδεκτή».