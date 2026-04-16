Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Τουρκία καθώς από τη μία παρακολουθεί ανήμπορη και αμέτοχη τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από την άλλη «βλέπει» την ευρωπαϊκή της προοπτική να απομακρύνεται. Η έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε χτες είναι ξεκάθαρη ως προς τις αυστηρές προϋποθέσεις για την ένταξη της χώρας, κάνει λόγο για έλλειψη δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων ενώ έχει και αναφορές περί «Γαλάζιας Πατρίδας». Όπως τονίζει η σχετική έκθεση, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της τουρκικής κυβέρνησης περί δέσμευσής της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βασικές ελλείψεις που επηρεάζουν την ενταξιακή διαδικασία παραμένουν ανεπίλυτες. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ξεκίνησαν επίσημα το 2005, βρίσκονται επί της ουσίας σε καθεστώς αδιεξόδου εδώ και αρκετά χρόνια. Παρά την έναρξη της διαδικασίας, το μεγαλύτερο μέρος των διαπραγματευτικών κεφαλαίων είτε έχει παγώσει είτε δεν μπορεί να ανοίξει λόγω πολιτικών εμποδίων, κυρίως όσον αφορά το Κυπριακό και τη στάση της Τουρκίας.

Τα πρόσφατα γεγονότα στα κατεχόμενα επιβεβαιώνουν τους προβληματισμούς των Βρυξελλών. Τις τελευταίες ημέρες, ο τουρκικός κατοχικός στρατός είχε εισβάλει στη νεκρή ζώνη, πρώτα με «αστυνομική παρουσία», για να παρεμποδίσει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να επισκεφθούν κτηνιατρικές μονάδες.

Είναι, όμως, σαφές πως η όλη επιχείρηση της τουρκικής πλευράς αποσκοπεί στην επιβολή νέων τετελεσμένων. Οι κατοχικές δυνάμεις έχουν ενισχύσει και αναβαθμίσει την παρουσία τους στην περιοχή προκαλώντας την αντίδραση της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ. Η Λευκωσία καταδίκασε τις σοβαρές παραβιάσεις από το κατοχικό καθεστώς στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Πύλας και προχώρησε σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα για αποτροπή νέων μεθοδεύσεων, δήλωσε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Τουρκία, επίσης υπό την ιδιότητά της ως προεδρεύουσα της Ετήσιας Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, αρνήθηκε τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στις εργασίες της διάσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού. Η εκπρόσωπος της Τουρκίας «εξέφρασε τη λύπη της για την εκτός θέματος τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τονίζοντας ότι «διαχρονικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κατορθώσει να τηρήσει ισορροπημένη στάση στο Κυπριακό από την είσοδο των Ελληνοκυπρίων στην Ένωση, παρά την συντριπτική απόρριψη του ολοκληρωμένου σχεδίου διευθέτησης του ΟΗΕ από τους Ελληνοκύπριους», δηλαδή το σχέδιο Ανάν.

Τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί που θέτει η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν προηγούμενο και δεν μοιάζουν με καμίας άλλης προς ένταξη χώρας. Η μακροχρόνια αυτή διαδικασία έχει φέρει στο φως τόσο θετικές εξελίξεις όσο και αλλεπάλληλες κρίσεις στις σχέσεις των Βρυξελλών με την Άγκυρα.

Από τα 35 κεφάλαια που απαιτούνται για την ένταξη, ελάχιστα έχουν ανοίξει, και μόνο ένα έχει κλείσει προσωρινά.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να ανοίξουν νέα κεφάλαια ούτε να κλείσουν τα υφιστάμενα, λόγω των σοβαρών ανησυχιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποχώρηση του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην Τουρκία.

Η Τουρκία δεν έχει εφαρμόσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας της Άγκυρας, αρνούμενη να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, γεγονός που μπλοκάρει το άνοιγμα πολλών κεφαλαίων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις εκθέσεις της, επισημαίνει «σοβαρή οπισθοδρόμηση» και τονίζει ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν υπό τις παρούσες συνθήκες, παρά τα αιτήματα της Άγκυρας για «ξεπάγωμα» της διαδικασίας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ενδεχομένως σκοπεύει να δημιουργήσει ελεγχόμενη ένταση τόσο με τις προκλητικές του δηλώσεις για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης ή για τη συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Την επόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο το συμβούλιο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών που θα βρεθούν εκεί θα καλύπτει όλο το φάσμα των ζητημάτων που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ασφαλώς αναβαθμίζει σε αυτή τη συγκυρία την Κυπριακή Δημοκρατία. Το δείπνο εργασίας της 23ης Απριλίου θα ανοίξει με παρέμβαση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στη συνέχεια, οι ηγέτες θα στραφούν στην κρίση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Και αυτό θα προκαλέσει μεγαλύτερο εκνευρισμό στη γειτονική μας χώρα.