Αυξημένες είναι οι εντάσεις τις τελευταίες ώρες στη Νεκρή Ζώνη της Κύπρου, κοντά στο μικτό χωριό Πύλα, μετά από σειρά κινήσεων της τουρκικής πλευράς που προκάλεσαν ανησυχία και κινητοποίηση των εμπλεκόμενων δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ευρύτερη περιοχή έχουν μεταφερθεί περίπου 15 άρματα μάχης από τον κατοχικό στρατό, ενώ ενισχυμένη εμφανίζεται και η παρουσία δυνάμεων από τις Βρετανικές Βάσεις, οι οποίες βρίσκονται στο σημείο για προληπτικούς λόγους. Την ίδια ώρα, δεκάδες άτομα της λεγόμενης «αστυνομίας» του ψευδοκράτους, με πολιτική περιβολή, έχουν καταφθάσει στην περιοχή, ενώ έχει τοποθετηθεί και τουρκική σημαία σε κοντινό σημείο.

Η ένταση φαίνεται να πυροδοτήθηκε μετά από διαφωνία μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων στα κατεχόμενα και της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), σχετικά με δραστηριότητες εντός της Πράσινης Γραμμής.

Στην περιοχή παραμένουν οχήματα τόσο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ όσο και της «αστυνομίας» του ψευδοκράτους, με την ειρηνευτική δύναμη να έχει ενισχύσει την παρουσία της, προκειμένου να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση και να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Καθοριστικό ρόλο στην επιδείνωση της κατάστασης φαίνεται να έπαιξε και το ζήτημα του αφθώδους πυρετού. Τις προηγούμενες ημέρες, ο τουρκικός κατοχικός στρατός φέρεται να εισήλθε στη Νεκρή Ζώνη, εμποδίζοντας τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας να ελέγξουν βουστάσια στην περιοχή.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο ιός ενδέχεται να μεταδόθηκε από τα κατεχόμενα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις ελεύθερες περιοχές, γεγονός που αύξησε την ένταση και την ευαισθησία γύρω από την περιοχή.

Διπλωματικές κινήσεις και έκκληση για ψυχραιμία

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας παρακολουθεί στενά την κατάσταση και προχωρά σε διπλωματικές ενέργειες, με στόχο να αποτραπούν τετελεσμένα επί του εδάφους.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ στην Κύπρο απηύθυνε έκκληση για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, καλώντας όλες τις πλευρές να σεβαστούν το καθεστώς της Νεκρής Ζώνης.

Από την πλευρά της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, τονίζεται ότι η κατάσταση στο οροπέδιο της Πύλας παραμένει προς το παρόν ήρεμη, με τις ειρηνευτικές δυνάμεις να έχουν αυξήσει τις περιπολίες και να διατηρούν ισχυρή παρουσία.

Ο ΟΗΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επιδιώκοντας την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς και τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.