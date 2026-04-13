Μετά την απάντηση του Ελληνικού ΥΠΕΞ και η Κύπρος απάντησε προκλητικές αναφορές του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν σχετικά με τη συνεργασία της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ, δίνει το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας απορρίπτει τους προκλητικούς ισχυρισμούς της Άγκυρας και αναφέρει πως στοχεύουν στην πρόκληση κλιμάκωσης, επισημαίνοντας ότι είναι η ίδια η Τουρκία που κατέχει παράνομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος, με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε επιθετική διάταξη.

Στην ανάρτησή της, υπογραμμίζεται ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την εξωτερική της πολιτική με συνέπεια και λειτουργεί ως χρήσιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας, ως κράτος μέλος της ΕΕ και ως μέρος της ευρύτερης περιοχής».

Επίσης, καθίσταται σαφές ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει αναθεωρητικές σκέψεις, αλλά ούτε και βλέψεις περιφερειακής ηγεμονίας και τονίζεται:

«Αυτά αφορούν άλλους που επιχειρούν, για τους δικούς τους λόγους, να προκαλέσουν και να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε μια κρίσιμη περιφερειακή περίοδο. Προσπερνώντας το γεγονός ότι είναι η ίδια η Τουρκία που κατέχει παράνομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος, με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε επιθετική διάταξη. Ως εκ τούτου, απορρίπτονται οι πρόσφατες αποπροσανατολιστικές δηλώσεις και ισχυρισμοί, που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς της γείτονος και στοχεύουν στην πρόκληση έντασης».

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει αναθεωρητικές σκέψεις αλλά ούτε και βλέψεις περιφερειακής… — Cyprus MFA (@CyprusMFA) April 13, 2026

Θυμίζουμε ότι ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφερόμενος στη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες συνεργασίες «δεν ενισχύουν την εμπιστοσύνη αλλά δημιουργούν περισσότερη δυσπιστία», προσθέτοντας πως «φέρνουν προβλήματα και ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε πόλεμο».