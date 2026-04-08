Προκλητικές ήταν οι χθεσινές δηλώσεις του πρώην υπουργού Άμυνας της Τουρκίας και νυν προέδρου της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλουσί Ακάρ, προκαλώντας αντιδράσεις.

«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, επαναφέροντας στο προσκήνιο το Κυπριακό.

Ο Χουλουσί Ακάρ είχε υποστηρίξει σε μια άλλη δήλωσή του στις 2 Απριλίου, ότι η ύπαρξη δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών στην Κύπρο αποτελεί αναπόφευκτη εξέλιξη.