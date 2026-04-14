Σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία, η μέχρι σήμερα «άφωνη» Άγκυρα αποφάσισε να θυμηθεί τον παλιό κακό της εαυτό και να επιτεθεί στην Ελλάδα.

Η αμηχανία που υπήρχε μέχρι χθες στην Τουρκία και η οποία δεν έμεινε ασχολίαστη από κανέναν και η προσπάθειά της να ισορροπήσει ανάμεσα στη Δύση και τις περιφερειακές της φιλοδοξίες, χθες έδωσε τη θέση της σε μια άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ με αποτέλεσμα να προκληθεί η έντονη και ηχηρή αντίδραση εκ μέρους της Αθήνας.

Όπως σχολίαζαν κυβερνητικά στελέχη, η Τουρκία εδώ και καιρό έχει ενοχληθεί από τις στρατηγικές συνεργασίες της χώρας μας αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί η Άγκυρα να υποδεικνύει σε μια κυρίαρχη χώρα με ποιους θα συνεργάζεται και με ποιους όχι.

Ταυτόχρονα θεωρούν ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο η Αθήνα, όσο το Ισραήλ και το συνδυάζουν με τη νέα επιθετική ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι στον Μπεντζαμίν Νετανιάχου.

Άλλωστε, όπως σημείωναν, η Τουρκία εδώ και καιρό επιχειρεί να χτίσει προφίλ περιφερειακής δύναμης.

Στην ίδια γραμμή επί της ουσίας ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ανέφερε ότι η συνεργασία της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ «φέρνει περισσότερα προβλήματα και πόλεμο» και πρόσθεσε ότι «Το ζήτημα της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, της ελληνοκυπριακής κυβέρνησης και του Ισραήλ, η οποία συμμετέχει ή δίνει την εντύπωση ότι συμμετέχει σε μια επιχείρηση με στόχο την περικύκλωση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μας».

Η απάντηση της Ελλάδας στα λεγόμενα του Χακάν Φιντάν

«Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη», απάντησε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προσθέτοντας ότι «τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων».

Με απλά λόγια η κυβέρνηση απάντησε με ξεκάθαρο λόγο απέναντι στην προφανή προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και κυρίως διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. «Δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας».

Όπως εξηγούσε έμπειρος διπλωμάτης στο Newsbeast η Τουρκία βλέπει δύο πράγματα που την ενοχλούν.

Το ένα είναι ότι την συγκεκριμένη χρονική στιγμή το Ισραήλ είναι πολύ ισχυροποιημένο και μάλιστα πλέον συνομιλεί με τις αραβικές χώρες που έχουν ενοχληθεί σφόδρα από το Ιράν.

Το δεύτερο, όσον αφορά στην Ανατολική Μεσόγειο, η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ της δημιουργεί προβλήματα αναφορικά με το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Όπως και να έχει, στο ραντάρ του Μεγάρου Μαξίμου είναι όλες οι εξελίξεις που συντελούνται τόσο στη Μέση Ανατολή με μια κατάσταση που μοιάζει με κινούμενη άμμο, όσο και στην ΕΕ με κυρίαρχο γεγονός την αλλαγή φρουράς στην Ουγγαρία, μια χώρα της οποίας η κυβέρνηση Όρμπαν ήταν επί μια 15ετία υπό τη ρωσική επιρροή και πλέον με την εκλογή του Πέτερ Μάγιαρ αυτό αναμένεται να αλλάξει. Για τον λόγο αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που χαιρέτισε την εκλογή του νέου πρωθυπουργού κάνοντας λόγο για μια μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία και την Ευρώπη.