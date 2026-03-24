Οι επιθέσεις στο Ιράν από τις αμερικανικές και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν προκαλέσει ζημιές ή καταστροφές σε περισσότερες από 82.000 πολιτικές υποδομές, τόνισε σήμερα η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος.

Αυτές περιλαμβάνουν 62.000 κατοικίες, 281 ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία και φαρμακεία, δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου Πιρ-Χοσεΐν Κολιβάντ.

Πρόσθεσε ότι 498 σχολεία έχουν υποστεί ζημιές από άμεσες επιθέσεις ή επιθέσεις στην γύρω περιοχή και ότι η οργάνωση αρωγής έχει επίσης γίνει στόχος, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Πύραυλοι έπληξαν 17 τοποθεσίες παροχής βοήθειας σε έκτακτη ανάγκη και 12 οχήματα διάσωσης, δήλωσε ο επικεφαλής της οργάνωσης.

Ανέφερε ένα περιστατικό στο Λαρ, στο νότιο Ιράν. «Δεν έμεινε τίποτα απολύτως από το ασθενοφόρο ενώ μετέφερε τραυματίες», είπε σε βίντεο που δημοσίευσε η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος.