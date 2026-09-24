Η γαλανόλευκη έφτασε στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης μέσα από την εξαιρετική της παρουσία στο προηγούμενο Nations League και πλέον καλείται να ανταποκριθεί σε ένα σαφώς υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού. Πρώτος αντίπαλος είναι η Σερβία, σε μια δύσκολη εκτός έδρας αποστολή που ανοίγει έναν ιδιαίτερα απαιτητικό κύκλο για την Ελλάδα.

Το συγκεκριμένο διεθνές παράθυρο έχει αυξημένες απαιτήσεις, καθώς η Εθνική θα κληθεί να δώσει τέσσερα παιχνίδια μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αφήσει τη Σερβία πίσω της στη βαθμολογία. Η κατάληψη τουλάχιστον της τρίτης θέσης έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα μπορούσε να εξασφαλίσει στην Ελλάδα θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός γνωρίζει καλά τις συνθήκες που θα συναντήσει στο Βελιγράδι, επιστρέφοντας σε ένα γήπεδο που δεν του είναι άγνωστο. Απέναντι στην Ελλάδα θα βρεθούν και αρκετοί ποδοσφαιριστές που γνωρίζει το ελληνικό κοινό, όπως οι Ζίβκοβιτς, Γιόβιτς και Μαξίμοβιτς. Την ίδια στιγμή, η γαλανόλευκη έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, με τους Κωνσταντέλια, Ρότα, Χατζηδιάκο και Γιαννούλη να μην βρίσκονται στη διάθεση του Γιοβάνοβιτς.

Επιστροφή στην τετράδα

Όλα δείχνουν πως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προσανατολίζεται σε αλλαγή σχηματισμού σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια της Εθνικής. Η τριάδα στην άμυνα φαίνεται πως μένει στην άκρη, με την τετράδα να επιστρέφει στο βασικό πλάνο του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Ο Τσιμίκας αναμένεται να καλύψει την αριστερή πλευρά και ο Βαγιαννίδης τη δεξιά, ενώ στο κέντρο της άμυνας οι Μαυροπάνος και Ρέτσος έχουν το προβάδισμα. Στη θέση του τερματοφύλακα, η επιλογή ανάμεσα στον Βλαχοδήμο και τον Τζολάκη δεν είναι εύκολη, με τον γκολκίπερ της Χαλ να εμφανίζεται ελαφρώς μπροστά στην κούρσα για το αρχικό σχήμα.

Στις επιθετικές θέσεις, ο Τζόλης αναμένεται να κινηθεί από την αριστερή πλευρά, ο Καρέτσας από τη δεξιά και ο Παυλίδης να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος.

Οι επιλογές στη μεσαία γραμμή

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό για τον Γιοβάνοβιτς εντοπίζεται στον άξονα, όπου οι διαθέσιμες επιλογές είναι πιο περιορισμένες.

Ο Κουρμπέλης συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για τον ρόλο του αμυντικού χαφ, έχοντας δίπλα του τους Μουζακίτη και Ζαφείρη. Το πιθανότερο είναι μάλιστα ο παίκτης του ΠΑΟΚ να έχει έναν πιο προωθημένο ρόλο σε σχέση με τους δύο συμπαίκτες του.

Υπάρχουν, ωστόσο, και εναλλακτικά σενάρια. Ο Μπάμπης Κωστούλας διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα πίσω από τον Παυλίδη, ενώ ο Τεττέη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δεξιά πλευρά, με τον Καρέτσα να μετακινείται σε πιο κεντρικό ρόλο.

Η προσπάθεια της Εθνικής στο Βελιγράδι δεν θα γίνει χωρίς ελληνική παρουσία στην εξέδρα. Περισσότεροι από 500 Έλληνες φίλαθλοι αναμένεται να βρεθούν στο “Ράικο Μίτιτς”, προκειμένου να στηρίξουν τη γαλανόλευκη στην πρεμιέρα της στη League A.

Η αποστολή της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League