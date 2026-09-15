Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς της Τετάρτης (16/9) με την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, είναι ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν.

Ο Μαροκινός αριστερός μπακ ήρθε το Σάββατο (12/9) στην Αθήνα, την Κυριακή ήταν στο ΟΑΚΑ για το ματς με τον Παναιτωλικό, τη Δευτέρα ανακοινώθηκε και την Τρίτη (15/9) μπήκε στην αποστολή για το παιχνίδι με την Κηφισιά.

Η προετοιμασία των «πράσινων» για την αναμέτρηση με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ολοκληρώθηκε και ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε στην αποστολή, στην οποία βρίσκεται και ο Σαλάχ-Εντίν καθώς έκανε κανονικά προετοιμασία με τη Ρόμα και είναι έτοιμος σε ό,τι αφορά τη φυσική κατάσταση.

Αντιθέτως, εκτός έμειναν οι Φαν Ντρόνγκελεν, Λούζα και Λιβάι Γκαρσία για να ξεκουραστούν, οι ανέτοιμοι Τσιριβέγια, Κρίστιανσεν, ο τραυματίας Ταμπόρδα και οι Ίνγκασον και Παντελίδης που λείπουν εδώ και καιρό.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού είναι οι Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ και Νεμπής.