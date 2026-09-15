Η Κόμο συνεχίζει την ανοδική της πορεία στη Serie A, επικρατώντας με 2-1 της Πάρμα και προσθέτοντας ακόμη τρεις σημαντικούς βαθμούς στη συγκομιδή της. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας βρήκε τις λύσεις που αναζητούσε και έφτασε σε μία ακόμη νίκη στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Τάσου Δουβίκα στην αναμέτρηση. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός πέρασε στο παιχνίδι στο 64ο λεπτό και είχε άμεση συμμετοχή στη φάση του δεύτερου τέρματος της Κόμο.

Ο Δουβίκας επιχείρησε σουτ, με τον τερματοφύλακα της Πάρμα, Κόρβι, να αποκρούει, όμως ο Κάικι πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα σε κενή εστία, διαμορφώνοντας το 2-1.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Φάμπρεγας στάθηκε στην προσαρμογή των επιθετικών του, αναφερόμενος τόσο στον Δουβίκα όσο και στον Μόιζε Κεν. Ο Ισπανός προπονητής υπογράμμισε πως ο Έλληνας φορ παρουσιάζει ήδη εμφανή βελτίωση σε σχέση με την πρώτη του περίοδο στην ομάδα, ενώ τόνισε πως απαιτείται χρόνος και για τον Κεν ώστε να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις.

«Ο Κεν πρέπει να δουλέψει όπως όλοι. Γνωρίζετε τον Μόιζε περισσότερο από εμένα. Ο Δουβίκας δεν είναι ο ίδιος παίκτης με όταν ήρθε. Το ίδιο θα συμβεί και με τον Κεν. Ήρθε σε ένα περιβάλλον που του ζητά διαφορετικά πράγματα σε σχέση με τις ομάδες στις οποίες αγωνιζόταν στο παρελθόν. Χρειάζεται χρόνος, δουλειά και εξέλιξη. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω αυτούς τους δύο ως επιθετικούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της Κόμο.

Για τον Φάμπρεγας, επομένως, η αγωνιστική εξέλιξη του Δουβίκα αποτελεί ήδη ένδειξη ότι η διαδικασία προσαρμογής του στην Κόμο βρίσκεται σε καλό δρόμο. Ο Έλληνας επιθετικός καλείται πλέον να συνεχίσει τη δουλειά, προκειμένου να ανταποκριθεί ακόμη καλύτερα στον διαφορετικό ρόλο και στις απαιτήσεις που έχει θέσει ο Ισπανός τεχνικός.