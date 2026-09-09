Χάρη σε ένα 10λεπτο ξέσπασμα, ο ΟΦΗ καθάρισε με 3-0 τον Νέστο Χρυσούπολης για τη 2η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και πήγε στους 4 βαθμούς.

Οι Κρητικοί ήταν φυσικά το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, στο πρώτο ημίχρονο όμως ήταν σαν να έκαναν… αγγαρεία, έχοντας μόνο μία καλή στιγμή, με το φάουλ του Αϊτόρ που απέκρουσε ο Αστράς στο 25ο λεπτό.

Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάποια άλλη αξιόλογη φάση στο πρώτο μέρος, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να μπαίνει καλύτερα στο δεύτερο, να ανεβάζει τον ρυθμό της και να καθαρίζει τη νίκη μέσα σε ένα 10λεπτο.

Στο 55′ ο Νους μπήκε στην περιοχή, μετά το γύρισμα του Αποστολάκη από αριστερά, και πλάσαρε για το 1-0, στο 63′ ο Αργεντίνος βρήκε ωραία τον Μπόρχα Γκονσάλες και αυτός με σουτ έγραψε το 2-0 και στο 65′ ήρθε και το 3-0 με το πλασέ του Θεοδοσουλάκη μετά την πάσα του Αθανασίου.

Ο ΟΦΗ θα μπορούσε να πετύχει κι άλλο γκολ στη συνέχεια, ο Κρίζμανιτς όμως αστόχησε με προβολή στο 69′ ενώ ο Αστράς μπλόκαρε το πλασέ του Θεοδοσουλάκη στο 79′.

ΟΦΗ: Λίλο, Κρίζμανιτς, Νικολάου (62′ Καινουργιάκης), Ντίκμαν, Αποστολάκης, Γκονσάλες (66′ Κόντρο), Καραχάλιος (62′ Αθανασίου), Κανελλόπουλος, Νους, Αϊτόρ (66′ Ρομάνο), Θεοδοσουλάκης (83′ Σιτμαλίδης).

Νέστος Χρυσούπολης: Αστράς, Μιγιέντα (46′ Παντεκίδης), Δερμιτζάκης, Σαπουντζής, Στοϊλκοβιτς (60′ Σταυρόπουλος), Τοπαλίδης, Γκιώνης (60′ Θωμαϊδης), Λυμπεράκης, Τουτόντα, Καντάβε (20′ Τριμμάτης), Σέα (46′ Γιακουμάκης).