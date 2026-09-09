Η μητέρα του Κωνσταντίνου Καρέτσα στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα στον νεαρό ποδοσφαιριστή, μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League.

Η γερμανική ομάδα πανηγύρισε τη νίκη με 3-2 στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση, ωστόσο η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την περιπέτεια του Έλληνα διεθνούς. Ο Καρέτσας αισθάνθηκε αδιαθεσία στο 26ο λεπτό και χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της Ντόρτμουντ.

Λίγη ώρα αργότερα, ο σύλλογος ενημέρωσε πως ο ποδοσφαιριστής αντιμετώπισε πρόβλημα που σχετίζεται με το κυκλοφορικό, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η κατάστασή του ήταν καλή και πως θα μεταφερόταν στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Στο πλευρό του Καρέτσα βρέθηκε και η μητέρα του. Βρισκόταν στις εξέδρες του Μπορούσια Παρκ για να παρακολουθήσει από κοντά το ντεμπούτο του γιου της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Μετά το περιστατικό, μάλιστα, επιβιβάστηκε μαζί του στο ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, ο οποίος υπογράμμισε πως δεν είχε προηγηθεί κάποια ένδειξη ότι ο Καρέτσας αντιμετώπιζε αντίστοιχο πρόβλημα.

«Ο Καρέτσας αντιμετώπιζε προβλήματα κυκλοφορικού. Δεν υπήρχε καμία προηγούμενη ένδειξη για κάτι τέτοιο. Πήγε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Θα ήταν ανεύθυνο να κάνουμε εικασίες σε αυτό το στάδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.