Αποφασισμένος ο Μαρινάκης

Ο Ολυμπιακός προχωράει τελικά στην απόκτηση του Πουέρτα, τον οποίο ήθελε πολύ ο Μαρινάκης. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ήταν αποφασισμένος να ντύσει στα ερυθρόλευκα τον διεθνή Κολομβιανό χαφ και δεν ήταν τυχαίες οι δηλώσεις του στο περιθώριο της κλήρωσης του Europa League. Στον Πειραιά ήταν όλο και πιο αισιόδοξοι τις τελευταίες μέρες και τελικά ο Μαρινάκης έκανε αυτό που κάνει πάντα: Έδωσε όσα χρήματα χρειάστηκαν για να γίνει η μεγάλη μεταγραφή και να ενισχυθεί η μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού με έναν παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά, όπως έδειξε και με την απόδοσή του στο Μουντιάλ.

Μοπέ για ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να αναζητά επιθετικό και υπάρχει όνομα από τη Γαλλία. Ο Νιλ Μοπέ της Μαρσέιγ είναι ένας από τους παίκτες που αρέσουν στους ασπρόμαυρους και ο ίδιος φέρεται να είναι θετικός στο ενδεχόμενο μεταγραφής στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, υπάρχουν και αυτοί που διαρρέουν φήμες για μεγάλο μπαμ από τον δικέφαλο του βορρά, για την απόκτηση ενός παίκτη που θα τρελάνει τον κόσμο, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις από τη Θεσσαλονίκη. Το κλίμα πάντως έχει φτιάξει, έχει επανέλθει η ηρεμία μετά την εκτός έδρας νίκη επί του Ατρόμητου και το ζητούμενο πλέον είναι να γίνει η σωστή επιλογή επιθετικού.

Προς ΑΠΟΕΛ ο Σαχαμπό

Ο ΑΠΟΕΛ είναι η ομάδα στην οποία σκέφτεται σοβαρά η ΑΕΚ να παραχωρήσει με δανεισμό τον Σαχαμπό. Αυτό που θέλει ο Ριμπάλτα είναι να εξασφαλίσει ότι στην ομάδα που θα παραχωρηθεί ο νεαρός χαφ θα έχει θέση βασικού, θα κάνει μια γεμάτη σεζόν και θα επιστρέψει πιο έτοιμος στη Νέα Φιλαδέλφεια το επόμενο καλοκαίρι. Ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να τα εγγυηθεί αυτά, καθώς προπονητής του είναι πλέον ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος στον Λεβαδειακό έκανε εξαιρετική δουλειά με τον Ζίνι που ήταν δανεικός από τους κιτρινόμαυρους. Γεγονός που δίνει πόντους στον ΑΠΟΕΛ και τον μετατρέπει σε φαβορί για την απόκτηση του Σαχαμπό.

«Θα έχει… κέρδος από τη γκέλα»

Η ισοπαλία με την Κηφισιά ήταν μεγάλη γκέλα για την ΑΕΚ, δεν προκαλεί όμως πανικό στις τάξεις της. Στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ήρεμοι, έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα και αντιλαμβάνονται αυτό το αποτέλεσμα σαν ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια. Ο Νίκολιτς έχει αποδείξει ότι ξέρει να μπαίνει στο μυαλό των παικτών του, έχει τον απόλυτο έλεγχο της ομάδας και γι’ αυτό όσοι είναι κοντά στην Ένωση δηλώνουν βέβαιοι πως μπορεί να χάθηκαν δύο βαθμοί κόντρα στην Κηφισιά, αυτή η γκέλα όμως θα αποδειχθεί… κέρδος για την ΑΕΚ στη συνέχεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν έχουν ανοιχτές τις… κεραίες τους στην Ένωση για κάποια μεταγραφική ευκαιρία.

Δεν ασχολείται ο Παναθηναϊκός

Το θέμα του Φαλ και της ελληνοποίησής του απασχόλησε μέχρι και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τις τελευταίες μέρες. Στον Παναθηναϊκό πάντως είναι πολύ ήρεμοι και ξεκαθαρίζουν πως η ΚΑΕ δεν ασχολείται με την υπόθεση. Ο Γάλλος σέντερ είχε ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες από όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό, είπε στους ανθρώπους των πράσινων πως θα πάρει ελληνικό διαβατήριο και από εκεί και πέρα η νέα ομάδα του δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα. Και θα συνεχίσει να μην ασχολείται, όπως ξεκαθαρίζουν από την ΚΑΕ, καθώς η θέση τους για το θέμα των ελληνοποίησεων είναι γνωστή. Δεν είναι υπέρ. Γι’ αυτό και δεν έβαλαν μπρος για να αποκτήσουν ελληνικό διαβατήριο ξένοι παίκτες που είναι στο ρόστερ και έχουν αυτό το δικαίωμα.