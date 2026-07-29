Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 1-2 από τη Σάμσουνσπορ σε φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία και ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε σε όσα είδε από την ομάδα του και στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Λόβρο Μάγερ, ενώ τόνισε πως περιμένει ακόμη μία μεταγραφή για τη μεσαία γραμμή.

Η Ένωση προηγήθηκε νωρίς με τον Ελίασον αλλά στη συνέχεια δέχθηκε δύο γκολ και ηττήθηκε, με τον προπονητής της να κάνει ξανά δοκιμές και να λέει τα εξής στις δηλώσεις του…

«Πολύ χρήσιμο παιχνίδι. Η προετοιμασία για αυτό γίνεται. Είδα κάποια καλά στοιχεία με παίκτες που έδειξαν ότι μπορούν να στηριζόμαστε πάνω τους. Ο Βίντα, ο Μάνταλος, ο Γκατσίνοβιτς ήταν εξαιρετικοί, ο Ελίασον και ο Κουτέσα είχαν καλή απόδοση. Ο Στρακόσια πήρε χρόνο συμμετοχής. Είδαμε και κάποιους νεαρούς παίκτες. Κάποιοι ήταν καλοί, άλλοι όχι τόσο. Το ματς ήταν πολύ χρήσιμο για εμένα.

Δεν έχει κάνει ούτε μία προπόνηση με την ομάδα, γιατί χθες έκανε ατομικό. Τα φιλικά είναι σαν προπόνηση, όμως. Ήθελα να του δώσω 30 λεπτά να νιώσει με τους συμπαίκτες του. Θα είναι έτοιμος στα επίσημα παιχνίδια.

Περιμένω κι άλλες κινήσεις. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Περιμένω έναν ακόμη μέσο. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό».