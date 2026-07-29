Η ΑΕΚ προηγήθηκε της Σάμσουνσπορ με γκολ του Ελίασον αλλά τελικά ηττήθηκε με 1-2 σε φιλικό παιχνίδι, στο οποίο έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του ο Μάγερ αγωνιζόμενος για περίπου 30 λεπτά.

Νέο φιλικό και νέα ευκαιρία για δοκιμές από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος άλλαξε όλη την 11άδα σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στην Τσβόλε και είδε την ομάδα του να ανοίγει νωρίς το σκορ και συγκεκριμένα στο 14′, όταν ο Γκατσίνοβιτς πέρασε ωραία την κάθετη για τον Ζίνι και αυτός έδωσε έτοιμο το 1-0 στον Ελίασον.

Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο και λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 44′ για την ακρίβεια, ο Γκεοργκίεφ έχασε τον Ελαγίς και αυτός πέρασε τη μπάλα πάνω από τον Στρακόσια και με κεφαλιά έκανε το 1-1. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η Ένωση είχε καλή ευκαιρία με τον Γκατσίνοβιτς και στο δεύτερο ημίχρονο, λίγο μετά το 60′, ο Νίκολιτς άρχισε τις αλλαγές.

Ο Μάγερ ήταν ένας εξ αυτών που μπήκαν και έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του, το οποίο πάντως δεν συνοδεύτηκε από θετικό αποτέλεσμα καθώς η αδράνεια του Πένραϊς στο 80ο λεπτό έδωσε την ευκαιρία στον Ζαρζού να κάνει το 1-2 με πλασέ και να δώσει τη νίκη στη Σάμσουνσπορ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια (64′ Μπρινιόλι), Πένραϊς (85′ Τσαραμανίδης), Γκεοργκίεφ, Βίντα, Χριστακόπουλος, Σαχαμπό, Μάνταλος, Κουτέσα (64′ Κάιρινεν), Ελίασον (64′ Μάγερ), Γκατσίνοβιτς (84′ Αργυρίου), Ζίνι (46′ Κοϊτά)