Η Ισπανία με την Αργεντινή θα αναμετρηθούν απόψε στη Νέα Υόρκη στον τελικό του Μουντιάλ 2026 με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου.

Παράλληλα η ομάδα που θα καταφέρει να κατακτήσει την κούπα θα πάρει και ένα τεράστιο ποσό, καθώς η FIFA αποφάσισε να δώσει πολλά λεφτά φέτος στις ομάδες.

Συγκεκριμένα, η νέα πρωταθλήτρια κόσμου θα εισπράξει το πόσο των 37.100.000 ευρώ και ο δευτεραθλητής 24.500.000 ευρώ.

Η Αγγλία που κατάφερε από τον μικρό τελικό να κατακτήσει την τρίτη θέση του τουρνουά πήρε 21.500.000 ευρώ και η Γαλλία ως τέταρτη της διοργάνωσης 20.000.000 ευρώ.