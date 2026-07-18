Μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας από την Αργεντινή στο Μουντιάλ 2026 άπαντες άσκησαν σκληρή κριτική στον Τόμας Τούχελ για τις επιλογές του και κυρίως για τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα του στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Γερμανός προπονητής δεν γλίτωσε ούτε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνάντηση που είχε με τον Τζιάνι Ινφαντίνο αναφέρθηκε στον Χάρι Κέιν και τον τρόπο που αγωνίστηκε.

«Έχετε έναν σπουδαίο παίκτη στην Αγγλία, με τον οποίο έπαιξα γκολφ, είναι ο Χάρι. Ίσως έκαναν λάθος όταν τον έκαναν αμυντικό παίκτη. Αλλά και πάλι, τι ξέρω εγώ για το ποδόσφαιρο.

Πήραν το προβάδισμα και πήραν τον καλύτερό τους παίκτη και τον έβαλαν στην άμυνα. Πρέπει να είμαστε λίγο επιθετικοί, σωστά; Αλλά, τι ξέρω εγώ από προπονητική; Ήταν λίγο παράξενο πάντως, όμως ο Χάρι είναι ένας εξαιρετικός τύπος» ανέφερε χαρακτηριστικά.