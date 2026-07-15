Πριν από δύο χρόνια η Ισπανία επικράτησε με 2-1 της Αγγλίας στον τελικό και κατέκτησε το EURO 2024. Τότε η ομάδα του Λουίς Ντε λα Φουέντε αποθεώθηκε για το επιθετικό ποδόσφαιρο που έπαιξε στα γήπεδα της Γερμανίας.

Τώρα δύο χρόνια μετά η «φούρια ρόχα» πήρε μια μεγάλη πρόκριση επί της Γαλλίας για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026. Πριν από την έναρξη του τουρνουά ο Ντε λα Φουέντε κατακρίθηκε γιατί δεν κάλεσε κανέναν παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης στην αποστολή. Ο 65χρονος τεχνικός δικαιώθηκε για την επιλογή του στο 100%.

Έχει φτιάξει μια καλοκουρδισμένη μηχανή, με ρόλους και συστήματα, που πνίγει τον αντίπαλο χωρίς να το καταλάβει κανείς. Μια μηχανή που δεν χρειάζεται να αλλάξει 50 πάσες έξω από την μεγάλη περιοχή του αντιπάλου για να πετύχει γκολ, αλλά χρειάζεται μόλις δύο πάσες για να σκοράρει.

Δίνοντας μάλιστα και στους παίκτες του το ελεύθερο να κάνουν την προσωπική τους ενέργεια με μια ντρίπλα παραπάνω. Κυρίως όμως ο Ντε λα Φουέντε «διάβασε» τους αντιπάλους του και είναι χαρακτηριστικό πως η Ισπανία στα επτά παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ 2026 έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ, από το Βέλγιο.

Από το ξεκίνημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Ισπανία ήταν μέσα στα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, ωστόσο το 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι στην πρεμιέρα έκανε πολλούς να την αμφισβητήσουν και να κάνουν δεύτερες σκέψεις για το που θα φτάσει η ομάδα.

Η «διαβασμένη» Ισπανία ωστόσο ήταν αυτή που με υπομονή στο παιχνίδι της και χωρίς να φορτσάρει σε μεγάλο βαθμό, έβρισκε τις λύσεις και το τρόπο να σκοράρει με διαφορετικούς τρόπους και παίκτες.

Μια ομάδα που κράταγε δυνάμεις από επιλογή του προπονητή της και στο ματς με την Γαλλία που ήταν το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση και την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 την εξαφάνισε από το γήπεδο

Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Κιλιάν Εμπαπέ και οι συμπαίκτες του δεν δημιούργησαν ουσιαστικά καμία καθαρή ευκαιρία για γκολ. Μπορεί να πίεζαν ψηλά για να κερδίσουν μπάλες, ωστόσο αυτό δημιούργησε τεράστιους χώρους στο κέντρο του γηπέδου, όπου οι Ρόντρι, Φαμπιάν Ρουίθ και Ντάνι Όλμο έκαναν ότι ήθελαν και έλεγχαν τον ρυθμό.

Τα κενά μεταξύ των γραμμών μεγάλωσαν και η Γαλλία δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να κάνει γρήγορες μεταβάσεις που αποτελούν το πιο επικίνδυνο όπλο της. Η Ισπανία κέρδισε κατά κράτος γιατί «διαβάζει», γιατί εξελίσσεται συνεχώς στην τακτική της σκέψη.

Η ομάδα του Λουίς Ντε λα Φουέντε περιμένει πλέον στον τελικό «διαβασμένη» με στόχο να επαναλάβει την διετία 2008-2010, όταν είχε κατακτήσει και το EURO και το Μουντιάλ…