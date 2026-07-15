Μέσα σε λίγες ώρες, ο Λαμίν Γιαμάλ βίωσε δύο εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Από τους πανηγυρισμούς για την πρόκριση της Ισπανίας στον τελικό του Μουντιάλ, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη είδηση από την πατρίδα του, καθώς άγνωστοι επιχείρησαν να διαρρήξουν την κατοικία του στη Βαρκελώνη.

Όπως αναφέρει η La Vanguardia, το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη νίκη της Ισπανίας με 2-0 επί της Γαλλίας, αποτέλεσμα που χάρισε στη «Φούρια Ρόχα» την πρόκριση στον δεύτερο τελικό Μουντιάλ της ιστορίας της, έπειτα από την κατάκτηση του τροπαίου το 2010.

Οι δράστες προσπάθησαν να εισέλθουν στην οικία του 19χρονου άσου της Μπαρτσελόνα, ωστόσο δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το σχέδιό τους. Η εταιρεία ιδιωτικής φύλαξης που έχει αναλάβει την ασφάλεια του ποδοσφαιριστή εντόπισε ύποπτη κίνηση μέσω του συστήματος παρακολούθησης και κινητοποιήθηκε άμεσα, αποτρέποντας την παραβίαση του σπιτιού.

Αμέσως μετά το συμβάν ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές της Καταλονίας, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η απόπειρα να συνδέεται με ακόμη δύο διαρρήξεις που καταγράφηκαν στην ίδια περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί αν πρόκειται για οργανωμένη δράση ή για μεμονωμένα περιστατικά.