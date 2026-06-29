Ο Καναδάς πανηγύρισε μία ιστορική πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ, επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Αφρικής στο Λος Άντζελες χάρη στο γκολ του Στέφεν Εουστάκιο στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Η ομάδα του Τζέσι Μαρς εξασφάλισε για πρώτη φορά την παρουσία της στη φάση των «16», όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία – Μαρόκο.