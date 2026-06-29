Ο Καναδάς πανηγύρισε μία ιστορική πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ, επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Αφρικής στο Λος Άντζελες χάρη στο γκολ του Στέφεν Εουστάκιο στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Η ομάδα του Τζέσι Μαρς εξασφάλισε για πρώτη φορά την παρουσία της στη φάση των «16», όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία – Μαρόκο.
Μουντιάλ 2026: Ετσι προκρίθηκε ο Καναδάς στους «16»
Το γκολ και οι καλύτερες στιγμές της πρώτης μεγάλης αναμέτρησης για τη φάση των «16»
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Newsroom
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