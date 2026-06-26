Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 δεν επηρεάζει μόνο τα γήπεδα, τα ξενοδοχεία και τις τουριστικές αφίξεις. Σύμφωνα με στοιχεία της εφαρμογής γνωριμιών Tinder, η διοργάνωση έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση στη δραστηριότητα των χρηστών στις πόλεις που φιλοξενούν αγώνες.

Εσωτερικά στοιχεία της πλατφόρμας, που αφορούν το διάστημα 11 έως 16 Ιουνίου και συγκρίνονται με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, δείχνουν ότι η χρήση του Tinder από διεθνείς επισκέπτες στις πόλεις-διοργανώτριες αυξήθηκε κατά 47%.

Συνολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι χρήστες της εφαρμογής εμφανίζονται αυξημένοι κατά περισσότερο από 15%, η δραστηριότητα στα swipes κατά περίπου 25%, ενώ τα matches καταγράφουν άνοδο σχεδόν 60% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025.

Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στο Μοντερέι του Μεξικού, όπου η χρήση της εφαρμογής από επισκέπτες αυξήθηκε κατά περισσότερο από 80% κατά τη διάρκεια του αγώνα Σουηδίας-Τυνησίας. Αντίστοιχα, στη Γουαδαλαχάρα η άνοδος έφτασε το 74%, ενώ στη Βοστώνη καταγράφηκε αύξηση 47% την περίοδο του αγώνα Ιράκ-Νορβηγίας.

Η αυξημένη κινητικότητα δεν προέρχεται μόνο από τους ξένους φιλάθλους. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, και οι εγχώριοι χρήστες εμφανίζονται πιο δραστήριοι, με τη χρήση της εφαρμογής να καταγράφει άνοδο περίπου 22% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.

Αυξημένη είναι και η χρήση της λειτουργίας Passport Mode, που επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν γνωριμίες εκτός της χώρας τους πριν ακόμη ταξιδέψουν. Οι περιοχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, το Λος Άντζελες και το Μαϊάμι αποτελούν τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τη συγκεκριμένη λειτουργία, ενώ οι περισσότεροι χρήστες προέρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Βραζιλία, την Ταϊλάνδη και τη Νιγηρία.

Το Μουντιάλ έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμών, όπου εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι από κάθε γωνιά του κόσμου συναντιούνται όχι μόνο στις εξέδρες, αλλά και στην καθημερινότητά τους. Οι εικόνες Σκωτσέζων φιλάθλων να μετατρέπουν τους δρόμους της Βοστώνης σε γιορτή, Άγγλων οπαδών να παρασύρουν τους Αμερικανούς στους ποδοσφαιρικούς τους ύμνους και Ευρωπαίων που ανακαλύπτουν την αμερικανική κουζίνα έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη δεν δημιουργεί μόνο νέες ποδοσφαιρικές αναμνήσεις, αλλά και… νέες γνωριμίες.