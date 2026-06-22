Η δεύτερη αγωνιστική του γκρουπ Η ως προς την διοργάνωση του Παγκόσμιου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με την ισοπαλία της Ουρουγουάης κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι (2-2), αγώνας που ανέδειξε ρεκόρ για τους Αφρικανούς.

Ο αγώνας απέναντι στην Ουρουγουάη για το Μουντιάλ του 2026 είχε εν τέλει ξεχωριστή σημασία για το Πράσινο Ακρωτήρι. Για τους «Μπλε Καρχαρίες» άνοιξε στο 21′ με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο Κέβιν Πίνα. Ο Αφρικανός επιθετικός έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Φερνάντο Μουσλέρα και έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ της χώρας του στο Μουντιάλ.

Εκτος αυτού αυτή ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της στη διοργάνωση που η «Σελέστε» δέχθηκε τέρμα από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Επίσης το Πράσινο Ακρωτήρι έγινε η πρώτη χώρα μετά την Αργεντινή του 1930 που πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ στο τουρνουά από φαουλ.