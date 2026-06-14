Το 1972 το σκάνδαλο Watergate στις ΗΠΑ οδήγησε στην παραίτηση του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον δύο χρόνια μετά. Το 2026, όπως πολύ εύστοχα χαρακτήρισε την όλη κατάσταση ο Independent, ξανά στις ΗΠΑ έχουμε ένα άλλο «watergate» και αφορά το Παγκόσμιο Κύπελλο…

Ότι θα ήταν λίγο… περίεργο, διαφορετικό από όλα τα άλλα, το Μουντιάλ 2026, το ήξερε όλος ο πλανήτης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μιλάμε, άλλωστε, για το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη συμμετοχή 48 ομάδων, το πρώτο που φιλοξενείται σε τρεις χώρες. Και από τη στιγμή που η μία εξ αυτών των χωρών είναι οι ΗΠΑ και μάλιστα με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ, η FIFA βρήκε τον ιδανικό σύμμαχο για να περάσει τις αλλαγές που ήθελε και οι οποίες δεν γίνονται με γνώμονα το ποδόσφαιρο αλλά το χρήμα. Και το αποδεικνύουν οι αριθμοί.

Μουντιάλ σε υψηλές θερμοκρασίες έχει γίνει κι άλλες, αρκετές φορές. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, με εξαίρεση το 2022, το τουρνουά γίνεται πάντα καλοκαίρι, άρα οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές. Ποτέ, όμως, δεν κρίθηκε αναγκαίο να υπάρχουν διακοπές σε κάθε ημίχρονο. Διακοπή τριών λεπτών τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ημίχρονο για να δροσιστούν οι παίκτες. Είναι όμως αυτός ο βασικός λόγος που πάρθηκε αυτή η απόφαση;

Η απάντηση είναι αρνητική και δίνεται από τις διαφημίσεις που παίζουν σε εκείνα τα έξι λεπτά, τρία σε κάθε ημίχρονο, με την άδεια της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Η ιταλική Gazzetta dello Sport έκανε τους υπολογισμούς και το άθροισμα λέει ότι συνολικά θα υπάρξουν 208 διακοπές στο Μουντιάλ 2026 και συνολικά θα είναι… 624 λεπτά. Με βάση τις αναλύσεις ιταλικών και αμερικανικών Μέσων, τα έσοδα από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις σε κάθε διακοπή, μπορεί να φτάσουν στα 7-9 εκατ. δοκάρια.

Αυτά τα ποσά παραπέμπουν στο Super Bowl, τον τελικό του αμερικανικού ποδοσφαίρου, αυτό που ονομάζουν… football στις ΗΠΑ και το οποίο αρέσει πολύ στη FIFA του Τζάνι Ινφαντίνο. Το γεγονός ότι δεν αρέσει στους προπονητές των ομάδων που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, βέβαια, δεν έχει και τόση σημασία… Οι ενστάσεις τους έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι μια διακοπή τριών λεπτών σημαίνει πως η ομάδα που έχει ρυθμό στο παιχνίδι της, μπορεί εύκολα να τον χάσει.

Οι μικρότερες ομάδες, από την πλευρά τους, θεωρούν πως αυτή η κατάσταση είναι ακόμη ένα… δώρο προς τους «μεγάλους», προς τα φαβορί. Δεν έφταναν οι πέντε αλλαγές που καθιερώθηκαν, αν και αρχικά θα ίσχυαν -όπως έλεγαν- μόνο στα χρόνια του κορονοϊού, τώρα οι προπονητές έχουν τρία λεπτά στη διάθεσή τους σε κάθε ημίχρονο για να δώσουν οδηγίες σαν να είναι time out στο μπάσκετ. «Έληξε η πρώτη περίοδος;», αναρωτήθηκε ο Αλέξης Λάλας, σχολιαστής στο Fox Sports, στον αγώνα της πρεμιέρας ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική, νιώθοντας ότι βλέπει τελικό του NBA και όχι ποδοσφαιρικό αγώνα.

Όλα αυτά, μαζί με το γεγονός ότι οι διαιτητές φέρουν πάνω τους εξοπλισμό που παραπέμπει σε άλλα αθλήματα, αγαπητά στους Αμερικανούς αλλά όχι στον υπόλοιπο πλανήτη, επιβεβαιώνει ότι ο Ινφαντίνο έχει βασικά δύο στόχους: Να κάνει ευτυχισμένο τον Τραμπ που βλέπει το Παγκόσμιο Κύπελλο του ποδοσφαίρου να αμερικανοποιείται και παράλληλα να αυξήσει κι άλλο τα έσοδα των τηλεοπτικών δικτύων και της FIFA. Για τους ποδοσφαιριστές προβλέπεται απλά το να δροσίζονται κάθε 22 λεπτά, γιατί ανάμεσα στις δύο διακοπές υπάρχει και η 15λεπτη αυτή της ανάπαυλας.

Θα προτιμούσαν, μάλλον, να γίνει πιο ελαφρύ το καλεντάρι, να μειωθούν οι αγώνες κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά δεν είναι και οι… πρωταγωνιστές για να έχουν τέτοιες απαιτήσεις…