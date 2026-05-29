Μετά το φινάλε της φετινής του παρουσίας στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς, το όνομα του Γιόνας Βαλαντσιούνας έχει επιστρέψει δυναμικά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Ο έμπειρος Λιθουανός σέντερ φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη ύστερα από πολυετή πορεία στην κορυφαία λίγκα του κόσμου, γεγονός που έχει ήδη κινητοποιήσει αρκετές ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός είχε δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του ήδη από το καλοκαίρι του 2025, ωστόσο τότε ο Βαλαντσιούνας προτίμησε να συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ και στους Νάγκετς.

Πλέον, το όνομά του βρίσκεται ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο, με δημοσιεύματα από το εξωτερικό να αναφέρουν ότι, εκτός από τον Παναθηναϊκό, τόσο η Ζαλγκίρις όσο και η Φενέρμπαχτσε παρακολουθούν στενά την υπόθεσή του και εξετάζουν σοβαρά την προοπτική απόκτησής του.

Έτσι, οι «πράσινοι» μόνο εύκολο έργο δεν θα έχουν στην προσπάθεια να τον ντύσουν στα πράσινα, καθώς απέναντί τους βρίσκονται ομάδες με υψηλές φιλοδοξίες και διάθεση να ενισχυθούν σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Παρ’ όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει αρκετές φορές πως όταν αποφασίσει να κυνηγήσει έναν παίκτη μέχρι τέλους, μπορεί να πετύχει τον στόχο του, όπως συνέβη και με την περίπτωση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, που μεταγράφηκε στο «τριφύλλι» τον περασμένο Φεβρουάριο.