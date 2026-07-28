Ένα ιδιαιτέρως ασυνήθιστο περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στο Λουτράκι. Jet ski το οποίο «έκανε φτερά» από παραλία βρέθηκε παρατημένο σε δάσος.

Όλα ξεκίνησαν όταν το θύμα, ένας 48χρονος άνδρας, διαπίστωσε πως το jet ski του, το οποίο είχε αραγμένο στη θάλασσα, είχε ξαφνικά εξαφανιστεί από το σημείο.

Οι δράστες, όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 28/7 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» φέρεται να χρησιμοποίησαν ένα άλλο μαύρο jet ski για να ρυμουλκήσουν το σκάφος του θύματος μέσα από το νερό και στη συνέχεια να το κρύψουν μέσα σε ένα κοντινό πευκοδάσος.

Το κλεμμένο jet ski εντοπίστηκε τελικά από έναν αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και επιστράφηκε με ασφάλεια στον ιδιοκτήτη του.