Την ικανοποίησή τους για την απόφαση του δικαστηρίου που εξέταζε την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι εξέφρασαν οι συνήγοροι της οικογένειας.

«Εννέα ολόκληρα χρόνια μετά την τραγική απώλεια του Μάριου, ένας δικαστικός μαραθώνιος ολοκληρώθηκε. Εννιά χρόνια μετά. Είναι απολύτως προφανές ότι η ομόφωνη καταδικαστική απόφαση Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου μάς ικανοποιεί. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι είχαμε ταύτιση απόψεων τόσο των τακτικών όσο και των λαϊκών δικαστών. Έχουμε απόλυτη πεποίθηση ότι σήμερα το βράδυ μετά την απόφαση αυτή, η ψυχούλα του Μάριου επιτέλους θα αναπαυτεί» τόνισε ο Θεόδωρος Μαντάς.

Από την πλευρά του, ο έτερος δικηγόρος της οικογένειας, Στάθης Σκαλούμπακας, είπε:

«Μετά από εννιά χρόνια αβάσταχτης προσμονής για την οικογένεια, σήμερα μπορούμε ευπροσώπως να πούμε ότι η δικαιοσύνη πήρε μια γενναία απόφαση και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε μια πολύ, πολύ δύσκολη περιοχή για την Αθήνα. Ένα πολύ ηχηρό μήνυμα, το οποίο μήνυμα ελπίζουμε να περαστεί στην περιοχή και να μπορέσουν πλέον αυτοί οι άνθρωποι να ζούνε ευυπόληπτα, όπως ελπίζουμε και μπορούμε να ζούμε όλοι μας»