Με λόγια συγκίνησης, ανακούφισης αλλά και αγωνίας για την επόμενη ημέρα μίλησε ο πατέρας του 11χρονου Μάριου μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τη φονική αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι.

Ο πατέρας του παιδιού, που έχασε τη ζωή του τον Ιούνιο του 2017 μέσα στο σχολείο του, τόνισε ότι η οικογένεια ξεκίνησε πριν από εννέα χρόνια έναν δύσκολο δικαστικό αγώνα, με σεβασμό στη μνήμη του Μάριου και με αίσθημα χρέους απέναντι σε όλα τα παιδιά της πόλης.

«Η ελληνική δικαιοσύνη έλαμψε», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το δικαστήριο, έχοντας στα χέρια του τα στοιχεία, έλαβε «μια σωστή απόφαση βάσει των νόμων». Όπως είπε, ο άνθρωπος που κρίθηκε ένοχος «πήρε αυτό που του άξιζε».

Ο ίδιος μίλησε για «ηθική ικανοποίηση», υπογραμμίζοντας ότι ο πολυετής αγώνας της οικογένειας είχε έναν ουσιαστικό σκοπό: να σταλεί ένα μήνυμα πως οι άσκοποι πυροβολισμοί, η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή δεν μπορούν να συνεχίζονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

«Μήπως αυτοί οι πυροβολισμοί, η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή πάρουν ένα τέλος», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα η απόφαση να λειτουργήσει θετικά για όλη την πόλη.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η αναφορά του στην καθημερινότητα των κατοίκων, που, όπως είπε, θέλουν να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους χωρίς τον φόβο μιας αδέσποτης σφαίρας.

«Να μπορούμε σαν πολίτες να κυκλοφορούμε ελεύθερα στους δρόμους και όχι με το άγχος μην μου έρθει καμιά σφαίρα στο κεφάλι από δεξιά και από αριστερά», ανέφερε.

Ο πατέρας του Μάριου δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τους φίλους του παιδιού, οι οποίοι έζησαν, όπως είπε, πολύ δύσκολες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια.

«Τα παιδιά έχασαν τον φίλο τους. Δεν υπήρχε καμία παρηγοριά γι’ αυτούς», είπε, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από τη δικαστική υπόθεση υπάρχει μια παιδική ζωή που χάθηκε άδικα και μια ολόκληρη γενιά παιδιών που σημαδεύτηκε από την τραγωδία.