Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του Μάριου Σουλούκου, στις 8 Ιουνίου 2017 κατά τη διάρκεια της σχολικής εορτής, από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα ενώ δεν αναγνωρίστηκε στον καταδικασθέντα κανένα ελαφρυντικό.

Το Δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα που ζήτησε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον κατηγορούμενο.

«Η πράξη είναι ιδιαίτερα μεγαλης απαξίας τόσο σε βάρος του θύματος όσο και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, θεωρώ ότι η μόνη ποινή που αρμόζει στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι της ισόβιας κάθειρξης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελικός λειτουργός και η πρόταση του έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από το κατάμεστο ακροατήριο.

«Είπα ήδη ότι δεν συνιστά λόγο χαράς αυτό» ήταν η αντίδραση του εισαγγελέα.

Νωρίτερα, μετά την ανακοίνωση της ομόφωνης απόφασης επί της ενοχής, η μητέρα του Μάριου ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας «Μαριούλι μου, παιδί μου» ενώ σε κλάματα ξέσπασε και ο καταδικασμένος.

«Είναι αθώος ο άνδρας μου σας παρακαλώ» είπε η σύζυγος του καταδικασθέντα ενώ ολοκληρωνόταν η διαδικασία . Την ίδια ώρα ο κατηγορούμενος φώναζε «είμαστε αθώοι… δεν το έκανα εγώ, φάγαμε ισόβια με τίποτα. Ισόβια γιατί έκανα κάτι;».