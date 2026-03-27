Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με το βρέφος στην Πάτρα που νοσηλεύεται με εγκαύματα και δαγκωματιές στο κορμάκι του, καθώς η μητέρα του δεν μιλάει ούτε στην αστυνομία, ούτε στους γιατρούς.

Μάλιστα, παρότι συνελήφθη επιτόπου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, αυτό που θα καθορίσει τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, είναι το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης που θα εξηγεί από το τι προκλήθηκαν τα τραύματα στο μικρό κοριτσάκι και αν προκύπτει ευθύνη για την 18χρονη μητέρα του, ή οποιονδήποτε άλλο υποδείξει εκείνη ως υπεύθυνο για τον τραυματισμό του.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1, το πόρισμα είναι έτοιμο και θα κατατεθεί αύριο το πρωί στον αρμόδιο ανακριτή.

Φαρμακοποιός ειδοποίησε την αστυνομία

Το βρέφος με τη μητέρα του εμφανίστηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου την Παρασκευή 13 Μαρτίου και οι γιατροί ξεκίνησαν την εξέταση του βρέφους. Η μητέρα πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο, φοβούμενη ότι θα αποκαλυφθεί η κακοποίηση.

Έκτοτε, ξεκίνησε η αναζήτησή της από τις αρχές και τελικά φαρμακοποιός ειδοποίησε την αστυνομία τη Δευτέρα, όταν είδε τη μητέρα να περιφέρεται στο δρόμο, κρατώντας στην αγκαλιά το βρέφος, το οποίο ήταν σε άσχημη κατάσταση.

Η μητέρα συνελήφθη και μετά αφέθηκε ελεύθερη, ενώ το παιδί της νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Πύργου, αλλά επειδή χρειαζόταν εξειδικευμένη ορθοπεδική φροντίδα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο.