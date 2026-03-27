Με κατάγματα και εγκαύματα μεταφέρθηκε ένα μωρό 10 μηνών από την Ηλεία στο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, το βράδυ της Πέμπτης (26.03.2026), με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν αμέσως οι έρευνες για να διαπιστωθεί αν έχει πέσει θύμα κακοποίησης.

Οι γιατροί βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση για το μωρό, ενώ ειδοποίησαν και τις Αρχές για να γίνει έρευνα σε σχέση με την κακοποίηση που φέρεται να υπέστη, όπως αναφέρει το flamis.

Οι γιατροί βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση για το μωρό, ενώ ειδοποίησαν και τις Αρχές για να γίνει έρευνα σε σχέση με την κακοποίηση που φέρεται να υπέστη, όπως αναφέρει το flamis.