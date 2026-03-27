Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται η μητέρα του 10 μηνών κοριτσάκι που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Η μητέρα τις προηγούμενες ημέρες μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Πύργου για μια εξέταση και εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τα χτυπήματα, ειδοποίησαν αμέσως την ΕΛ.ΑΣ, ωστόσο η γυναίκα πήρε το παιδί και έφυγε.

Μετά από έρευνες οι αστυνομικοί την εντόπισαν και τη συνέλαβαν, ενώ μετέφεραν το μωρό στο νοσοκομείο και στη συνέχεια λόγω γιατρού το έφεραν στην Πάτρα, όπου και παραμένει, σύμφωνα με το tempo24news.

Ο πρόεδρος της ΠΟΗΔΕΝ, Μιχάλης Γιαννακός, μιλώντας για την κατάσταση υγείας του 10 μηνών μωρού, ανέφερε πως το μικρό κοριτσάκι, πέρα από εγκαύματα και κατάγματα σε πόδι και χέρι, φέρει σημάδια από δαγκωματιές, ενώ νοσεί και από οστεμυελίτιδα.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, το παιδάκι εμφανίστηκε με τη μητέρα του στο νοσοκομείο του Πύργου την Παρασκευή 13 Μαρτίου. Το παιδί εξετάσθηκε από τους γιατρούς όπου διαπιστώθηκαν τα τραύματά του, ωστόσο η μητέρα πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και με προφορική εισαγγελική εντολή τρεις ημέρες μετά, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου με συνοδεία αστυνομικών μητέρα και βρέφος επέστρεψαν στο νοσοκομείο Πύργου. Επειδή χρειαζόταν εξειδικευμένη ορθοπεδική φροντίδα έχει μεταφερθεί και νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο.