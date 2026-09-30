Με διπλή ατζέντα συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς η κυβέρνηση θέλει να δώσει έμφαση από τη μια στην άμεση αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και από την άλλη στην προώθηση του ευρύτερου νομοθετικού και μεταρρυθμιστικού της έργου.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα δώσει σήμα επανεκκίνησης και θα ζητήσει να σταματήσουν οι φωνές κυβερνητικών στελεχών που θολώνουν το μήνυμα και την εικόνα της κυβέρνησης, ειδικά σε μια περίοδο που έχει παγιωθεί δημοσκοπικά στο 30% και άνω και κυνηγάει τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου, που θα συγκληθεί στις 11 το πρωί, θα βρεθεί η εξειδίκευση των νέων μέτρων στήριξης από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να στείλει σαφές μήνυμα ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει αβοήθητος απέναντι στην ακρίβεια, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας.

Το πακέτο των ενεργειακών μέτρων για τα καύσιμα

Ο πρωθυπουργός θα περιγράψει το πλαίσιο και τη στόχευση των παρεμβάσεων για τη συγκράτηση των τιμών. Οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα θα εξελιχθούν σε δύο φάσεις:

Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, κλειδώνει η αύξηση της επιδότησης ανά λίτρο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ενίσχυση ύψους 0,20 λεπτών για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Παράλληλα, θα παρακολουθείται η διακύμανση των τιμών διεθνώς.

Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει η εξειδίκευση της επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Το κυβερνητικό επιτελείο ξεκαθαρίζει πως υπάρχει μεν η δυνατότητα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χωρίς όμως να παραβιάζεται η οροφή δαπανών.

Για τον λόγο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να καλέσει εκ νέου τις Βρυξέλλες για ανάληψη κοινής δράσης, υπενθυμίζοντας τα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξε η Ευρώπη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έτσι και μόνο έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα και παρεμβάσεις για τη βενζίνη.

Η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου

Πέρα από το «καυτό» μέτωπο της ενέργειας, τα μέλη της κυβέρνησης θα απασχολήσουν μια σειρά από κρίσιμα νομοσχέδια και θεσμικές παρεμβάσεις που στόχο έχουν να δώσουν ώθηση στο κυβερνητικό έργο αλλά και να συμβάλλουν στον προγραμματισμό για το 2027 και έως τις κάλπες, όπως:

Το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης, την ολοκλήρωση των οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την υποβολή των τελικών αιτημάτων πληρωμής της χώρας, το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Δικηγόρων, αλλά και εκείνο για την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και το Σωφρονιστικό Σύστημα.

Επίσης, τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2027 και ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων δημόσιου τομέα για το 2027.