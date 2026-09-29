Ο πρωθυπουργός επιστρέφει από σήμερα στην επαφή με τους πολίτες ενώ παράλληλα το οικονομικό επιτελείο φαίνεται να έχει καταλήξει στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για την στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10:30 το πρωί θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου το οποίο λειτουργεί σε νέο κτίριο. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης και στις 12:00 θα συναντηθεί με πολίτες.

Στις 18:00 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Σημειώνεται ότι έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα υποβληθούν από τη χώρα μας τα τελικά αιτήματα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με το συνολικό τους ύψος να ανέρχεται σε 6,7 δισ. ευρώ. Η διαδικασία αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του κύκλου υποβολών του προγράμματος «Ελλάδα 2.0», ενώ παράλληλα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η αξιολόγηση των προηγούμενων αιτημάτων από την Κομισιόν.

Μετρώντας τα δεδομένα απέναντι στην μεγάλη πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να αξιοποιήσει τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας.

Στο Υπουργικό το στίγμα των προθέσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη με ένα πρώτο χρονοδιάγραμμα ανακοινώσεων

Έτσι, στο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει το στίγμα των προθέσεών του, με ένα πρώτο χρονοδιάγραμμά ανακοινώσεων. Όπως τονίζουν συνεργάτες του ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι ο συνδυασμός των νέων παρεμβάσεων μαζί με τα μέτρα της Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν ένα μείγμα στήριξης του εισοδήματος των πολιτών με πυξίδα πάντα την δημοσιονομική ισορροπία της χώρας.

Και γιατί όπως τονίζει αν δεν ακολουθηθεί θα έχουμε μια νέα εθνική κρίση, μέσα στην παγκόσμια κρίση.

Τα όποια μέτρα σε αυτή την κρίση που δεν έχει ορατό τέλος θα ανακοινώνονται σταδιακά και αφού θα γίνεται εκτίμηση και στάθμιση των δεδομένων κάθε στιγμής.

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα με ορίζοντα 15 ημερών και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παράταση της επιδότησης των 0,15 λεπτών, στο diesel κίνησης θα συνοδευτεί από νέα μέτρα και δεν αποκλείεται να φτάσει τα 0,20 λεπτά το λίτρο.

Επιπρόσθετα δεν πρέπει να θεωρούνται αμελητέα τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών ύψους 4 δισεκατομμυρίων που έχουν ανακοινωθεί στις δύο ΔΕΘ, φέτος και πέρυσι, τα οποία έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.

Όπως τονίζουν με νόημα συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν είχαν ακούσει τις παραινέσεις της αντιπολίτευσης, που ζητούσε τους πρώτους μήνες της κρίσης να δοθούν όλα εμπροσθοβαρώς, χωρίς καμία κοστολόγηση, τότε δεν θα είχε μείνει ούτε ένα σεντ για να δοθεί στους πολίτες.

Μάλιστα, επισημαίνουν ότι όσοι λένε ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα κατά της ακρίβειας, σκοπίμως αποκρύπτουν τις μόνιμες ενισχύσεις εισοδημάτων που υλοποιούνται μέσα από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, πέρυσι και φέτος όπως για παράδειγμα η επιστροφή ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές αλλά και στην συντριπτική πλειοψηφία των ενοικιαστών που θα παίρνει μόνιμα ένα ενοίκιο στα τέλη Νοεμβρίου.

Επίσης, η ενίσχυση των συνταξιούχων άνω των 65 ετών με το επίδομα των 400 ευρώ και τόσα άλλα μέτρα για μισθωτούς και οικογένειες μέσα από τις φοροελαφρύνσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί.

Όλα αυτά, λένε, είναι μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών και απαντούν στον μηδενισμό της αντιπολίτευσης, που θέλει να γυρίσει τη χώρα στην εποχή των «παροχών με δανεικά», που πληρώθηκαν ακριβά από τις επόμενες γενιές.