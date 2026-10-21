Την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που προκαλεί στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου η συστηματική καύση φυτικών υπολειμμάτων στους ορυζώνες της τουρκικής πλευράς του ποταμού» ζητούν, με κοινή κοινοβουλευτική τους ερώτηση, οι ευρωβουλευτές της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης και Δημήτρης Τσιόδρας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δύο ευρωβουλευτές αναφέρονται στις «επιπτώσεις μιας πρακτικής που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων των ελληνικών παραμεθόριων περιοχών, επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα και δημιουργώντας κινδύνους για τη δημόσια υγεία» και, παράλληλα, επισημαίνουν τις συνέπειες για τον ποταμό Έβρο, το οικοσύστημα του Δέλτα και τις παράκτιες περιοχές του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου «η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος συνδέεται άμεσα με την τοπική οικονομία, την αλιεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην κοινή ερώτηση, «η συστηματική καύση φυτικών υπολειμμάτων σε ορυζώνες στην τουρκική πλευρά του ποταμού Έβρου προκαλεί επαναλαμβανόμενα επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας, ιδίως στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου», ενώ «η πρακτική αυτή δημιουργεί πυκνούς καπνούς, επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα και θέτει σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων».

Οι Φρέντης Μπελέρης και Δημήτρης Τσιόδρας εστιάζουν και στις «συνέπειες για τις πόλεις, τους οικισμούς και τις αγροτικές κοινότητες της παραμεθορίου, που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις δραστηριοτήτων οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός των ελληνικών συνόρων» και στην κοινή κοινοβουλευτική τους παρέμβαση αναδεικνύουν «τους κινδύνους που συνδέονται με τη μεταφορά υπολειμμάτων καύσης και άλλων ρύπων μέσω της απορροής των υδάτων».

Όπως τονίζεται, «η επιβάρυνση του ποταμού Έβρου, του Δέλτα του και των παράκτιων θαλάσσιων περιοχών μπορεί να έχει συνέπειες για τη βιοποικιλότητα, την αλιεία και τη δημόσια υγεία, επηρεάζοντας δραστηριότητες από τις οποίες εξαρτώνται οι κάτοικοι της περιοχής».

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στο γεγονός ότι «η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στοιχείο που καθιστά αναγκαία τη συμμόρφωσή της με τις σχετικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και την αποτροπή πρακτικών που θέτουν σε κίνδυνο τους κατοίκους και το οικοσύστημα του Έβρου».

Για τους παραπάνω λόγους, οι δύο ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη διασυνοριακή διάσταση του προβλήματος και να ζητήσει από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές συγκεκριμένα στοιχεία και μέτρα για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής και υδάτινης ρύπανσης που επηρεάζει τις ελληνικές παραμεθόριες περιοχές.



Και, παράλληλα, καλούν την Κομισιόν να διευκρινίσει ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει στο πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας και της ενταξιακής διαδικασίας, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας και των διασυνοριακών οικοσυστημάτων, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους κατοίκους του Έβρου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, όπως κοινοποιείται με σχετική κοινή ανακοίνωση:



«Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή



Θέμα: Ατμοσφαιρική ρύπανση και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από την καύση φυτικών υπολειμμάτων της Τουρκίας πλησίον του ποταμού Έβρου



Η συστηματική καύση φυτικών υπολειμμάτων σε ορυζώνες στην τουρκική πλευρά του ποταμού Έβρου προκαλεί επαναλαμβανόμενα επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας, ιδίως στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Η πρακτική αυτή δημιουργεί πυκνούς καπνούς, επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα και θέτει σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων.



Επιπλέον, η μεταφορά υπολειμμάτων καύσης και άλλων ρύπων μέσω της απορροής των υδάτων επιβαρύνει τον ποταμό Έβρο, το οικοσύστημα του Δέλτα του και τις παράκτιες θαλάσσιες περιοχές του βορειοανατολικού Αιγαίου, με συνέπειες για τη βιοποικιλότητα, την αλιεία και τη δημόσια υγεία.



Δεδομένου ότι η Τουρκία είναι υπό ένταξη χώρα, οφείλει να ακολουθήσει τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της ΕΕ σχετικά με τις απαγορεύσεις καύσης και να μην θέτει σε κίνδυνο τους πολίτες και το οικοσύστημα του Έβρου.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: