Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο ACTION 24, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης διεθνούς ενεργειακής κρίσης, στις παρεμβάσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, στην πορεία των τιμών των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και στην ανάγκη οι αποφάσεις να λαμβάνονται με δημοσιονομική υπευθυνότητα και σεβασμό στους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Αναφερόμενη στη διεθνή ενεργειακή κρίση, τόνισε ότι «η κυβέρνηση αξιολογεί διαρκώς τα δεδομένα και παίρνει αποφάσεις που επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς καμία κυβέρνηση δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να ξέρει τη διάρκεια αυτής της κρίσης που βιώνουμε» και προσέθεσε: «Γι’ αυτόν τον λόγο κρίνουμε ότι, προκειμένου να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα και να έχουμε τη βέλτιστη απόδοση των χρημάτων που υπάρχουν, αλλά και των εφεδρειών που έχουμε για την απευκταία περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης των δεδομένων που προκαλεί η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, πρέπει οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο πιο κοντά γίνεται στον χρόνο έναρξης της εφαρμογής τους. Ακριβώς γι’ αυτό, μετά την επεξεργασία που γίνεται, αύριο, 30 Σεπτεμβρίου, θα γίνει η εξειδίκευση και στη συνέχεια, αντίστοιχα, θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης». Υπογράμμισε δε ότι «πρέπει να γίνει σαφές ότι από πέρυσι τέτοια εποχή, που ξεκίνησε η διάθεσή του (πετρελαίου θέρμανσης) με τιμή στο 1,10 ευρώ το λίτρο, μέχρι φέτος, που οι τιμές είναι προφανώς υψηλότερες, το διεθνές τοπίο δεν είναι σταθερό και οι συνθήκες τελείως διαφορετικές. Οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς και εμείς επιδιώκουμε να μειώσουμε τον αντίκτυπό τους στην τσέπη των πολιτών. Μακάρι να μπορούσε η κυβέρνηση να μειώσει την τιμή έως το περσινό 1,10 ευρώ το λίτρο ή ακόμα και κάτω από 1,10 ευρώ. Όλοι θα το θέλαμε αυτό, θα ήταν το ιδανικό. Έχουμε όμως συγκεκριμένα όρια, που καθορίζονται από τις δυνατότητες της οικονομίας και τους ευρωπαϊκούς κανόνες». Η εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι «έχει ήδη δοθεί ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης. Δίνουμε 10 λεπτά το λίτρο στην αντλία. Ακριβώς αυτό είναι που κάνει αξιοπερίεργη την πρόταση της αντιπολίτευσης, ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης, για μείωση του ΕΦΚ. Στην πράξη, ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης είναι 41 λεπτά, ενώ το κατώτατο ευρωπαϊκό όριο είναι 33. Είναι σαν να μας προτείνει η αντιπολίτευση να δώσουμε λιγότερα από όσα ήδη δίνουμε».

Ασκώντας κριτική στις σχετικές προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. και του Αλέξη Τσίπρα, η κα Σδούκου υποστήριξε ότι «μπορεί ο Τσίπρας να έχει παράδοση αγνόησης των ευρωπαϊκών κανόνων, αυτό όμως το πληρώσαμε αρκετά ακριβά στο παρελθόν. Αυτά δεν πρόκειται να τα κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε έναν υπεύθυνο πρωθυπουργό, που δεν θέλει ούτε να διαταράξει τη δημοσιονομική πορεία ούτε να θέσει τη χώρα ξανά σε περιπέτειες. Αυτό που χρειάζεται είναι υπευθυνότητα και συνεννόηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Απαντώντας σε αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ περί καθυστέρησης και ελλιπών παρεμβάσεων, τόνισε ότι «η κυβέρνηση παρεμβαίνει από την πρώτη στιγμή της κρίσης, από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Έχει δώσει πάνω από 800 εκατ. ευρώ αθροιστικά, δηλαδή την τρίτη μεγαλύτερη ενίσχυση στην Ευρώπη ως προς το ποσοστό επί του ΑΕΠ. Εδώ και μήνες έχει δώσει επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, το καύσιμο που κινεί την οικονομία, και έχει ταυτόχρονα επιδοτήσει τα λιπάσματα για τους αγρότες, ώστε να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι μελλοντικές αυξήσεις στα τρόφιμα». Η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «όπως είπε ο πρωθυπουργός, στόχος είναι να μπορέσουμε να πάρουμε μέτρα σε συνεννόηση με την Ευρώπη. Γι’ αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε μία ρήτρα διαφυγής, όπως λέγεται, να χαλαρώσουν δηλαδή οι αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες. Επειδή ως χώρα έχουμε περάσει πολλά τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε βρεθεί και στο χείλος της καταστροφής και βιώσαμε μνημόνια, μεταξύ των οποίων το τρίτο και αχρείαστο που έφερε ο Τσίπρας, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί».

Τέλος, η κα Σδούκου αναφέρθηκε στη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Τόνισε ότι «το συνολικό κυβερνητικό έργο αδικείται όταν η δημόσια συζήτηση εγκλωβίζεται γύρω από άστοχες δηλώσεις. Πράγματι, μερικές φορές άστοχες δηλώσεις μπορούν να δημιουργούν μια εικόνα αλαζονείας ή και απόστασης από την κοινωνία. Καλό θα είναι να είμαστε όλοι πάντοτε πολύ προσεκτικοί στο πώς τοποθετούμαστε. Από εκεί και πέρα, αν κανείς κρίνει συνολικά το κυβερνητικό έργο, τι κάνει η κυβέρνηση για να αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις και για να λύσει επιμέρους ζητήματα, καταλαβαίνει ότι όλη αυτή η συζήτηση αδικεί και υποτιμά ένα σημαντικό κυβερνητικό έργο. Η Νέα Δημοκρατία έχει να επιδείξει σημαντικό έργο, έχει δώσει λύσεις σε σημαντικά θέματα. Χρειάζεται να έχουμε όλοι μεγαλύτερη σοβαρότητα, για να μην το αδικούμε».