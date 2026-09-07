Στις κυβερνητικές εξαγγελίες από τη ΔΕΘ και στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν αποτελούν το μέγιστο δυνατό πακέτο στήριξης με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τις δηλώσεις Σαμαρά.

«Όλοι οι εργαζόμενοι έχασαν μεγάλο μέρος των εισοδήματών τους λόγω των μνημονίων και η Ελλάδα ζούσε πάντα πάνω από τις δυνάμεις της. Ο πρωθυπουργός βρίσκει τα παραπάνω λεφτά, τα οποία είναι 1,25 διΣ. φέτος και βρίσκει και τα παραπάνω μέτρα και είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Και να τονίσουμε πως όσα βρίσκουμε δεν φύτρωσαν και δεν είναι δανεικά, είναι αποτέλεσμα των πολιτικών μας», χαρακτηρίζοντάς τα την πρώτη ποιοτική διαφορά με άλλες εξαγγελίες μέτρων.

Ακόμη ανέφερε πως «δεύτερη ποιοτική διαφορά είναι ότι όσα ακούσατε θα εφαρμοστούν, θα θεσμοθετηθούν και θα κοστολογηθούν γιατί ακούσαμε στη ΔΕΘ “τέρατα”. Σε πάνω από τις μισές επιχειρήσεις έχει καταργηθεί ήδη το τέλος επιτηδεύματος. Τα λεφτά δεν είναι απεριόριστα, για αυτό έπρεπε τα μέτρα να δοθούν με βάση τις οροφές δαπανών για να κατανεμηθούν και σε άλλες κοινωνικές ομάδες».

Στους αγρότες δίνουμε αφορολόγητο έως 20.000 ευρώ ενώ ήταν έως 8.000 ευρώ. Έχουμε μειώσει ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές και μειώσεις στο αγροτικό ρεύμα και για όλα αυτά έπρεπε να βρεθούν χρήματα για να δοθούν. Στους τρίτεκνους τώρα: το 2019 πλήρωνε 29% φόρο, ενώ τώρα μέχρι 20.000 ευρώ είναι μηδέν ο φόρος. Τα μέτρα της ΔΕΘ είναι συνέχεια προηγούμενων νομοθετήσεων, δεν ακολουθούμε την πολιτική των “λεφτόδεντρων” και του “λεφτά υπάρχουν”».

Για τους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ είπε πως «αν δει κανείς την ομιλία του πρωθυπουργού ασχολήθηκε για μερικά δευτερόλεπτα με τον κ. Τσίπρα γιατί είναι πρωτοφανής η πολιτική απάτη του».

Για τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε πως «παραμένει ένας πρωθυπουργός που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη, όμως η ιστορία έχει καταγραφεί. Μέχρι να κάνει κόμμα δεν τον θεωρούμε πολιτικό αντίπαλο. Αυτοί που συναντούσαν τον Ερντογάν όταν πριν είχαμε παραβιάσεις δεν μπορούν να κουνούν το δάχτυλο σε μας».