Καθαρές λύσεις, εθνική σταθερότητα αλλά και αιχμηρά πολιτικά μηνύματα κυριάρχησαν στη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ.

Η τριήμερη παραμονή του στη Θεσσαλονίκη αποτιμάται θετικά από το κυβερνητικό στρατόπεδο και μέσα από συγκεκριμένες τοποθετήσεις του πρωθυπουργού διεφάνη ότι με την αναπόφευκτη έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περιόδου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να μη μασάει τα λόγια του και να μην αφήνει τίποτα αναπάντητο, ανεβάζοντας μάλιστα σταδιακά τους τόνους απέναντι στους αντιπάλους του εξ αριστερών και εκ δεξιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της στρατηγικής του για το επόμενο διάστημα, εστιάζοντας με έμφαση στα πολιτικά διλήμματα, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το μήνυμα εμπιστοσύνης προς την κοινωνία.

Το πολιτικό διακύβευμα: «Εφικτή η αυτοδυναμία, όχι στις κυβερνήσεις συνεργασίας»

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε τις προθέσεις του ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα σενάρια για συγκυβέρνηση. Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, «δεν διαφαίνεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας», προσθέτοντας ότι ο στόχος για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση παραμένει απόλυτα εφικτός, ενώ σε άλλο σημείο τόνισε ότι κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέκρινε την ανάγκη για σταθερή διακυβέρνηση, ζητώντας «καθαρές λύσεις και καθαρούς ορίζοντες» από το εκλογικό σώμα. Το επιχείρημά του βασίστηκε στην ανάγκη η χώρα να παραμείνει θωρακισμένη απέναντι στις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις, χωρίς να παρασυρθεί σε εσωτερική ακυβερνησία.

Επίσης, ξεκαθάρισε για ακόμα μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και έκλεισε το κεφάλαιο «ανασχηματισμός».

Πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα

Όπως εξηγούσαν συνεργάτες του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε όσο πιο καθαρά μπορούσε ποιος είναι ο ίδιος και τι επιδιώκει και μέσα από όσα είπε για τους πολιτικούς του αντιπάλους κάλεσε στην ουσία το εκλογικό σώμα να διαλέξει ανάμεσα σε μια πολιτική δύναμη, τη ΝΔ, η οποία δεν έχει μείνει στάσιμη στο πέρασμα των χρόνων αλλά μεγάλωσε επί των ημερών του και κατήγαγε μεγάλες νίκες χωρίς όμως να χάσει τον πυρήνα της ιδεολογίας της, παραμένοντας μια κεντροδεξιά παράταξη, οικονομικά φιλελεύθερη, μια δύναμη πατριωτικά υπεύθυνη και κοινωνικά ευαίσθητη.

Με όσα είπε για τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θύμισε ότι δεν ήταν ο ηγέτης που σημείωσε μεγάλες επιδόσεις, παρά το γεγονός ότι του δόθηκε δεύτερη ευκαιρία με την επιστροφή του στο κόμμα, ενώ απευθυνόμενος στους πολίτες επιχείρησε να ξεσκεπάσει τον έτερο και ίσως βασικό πολιτικό του αντίπαλο, τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι είναι ίδιος και απαράλλαχτος με τον Τσίπρα του 2014, λέγοντας σκωπτικά πως «τζάμπα πήγε το rebranding».

Τόσο μέσα από την ομιλία του στη ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου, όσο και μέσα από όσα είπε χθες, ο πρωθυπουργός, δεν μοίρασε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα αλλά επέμεινε στην πολιτική της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της στήριξης των πολιτών μέσω του μερίσματος της ανάπτυξης, των κοστολογημένων μέτρων.

Κοιτάζοντας προς το συντηρητικό ακροατήριο, υποστήριξε ότι δεν υφίσταται woke ατζέντα στην Ελλάδα, ενώ στα μεγάλα θεσμικά ζητήματα όπως η Συνταγματική Αναθεώρηση έθεσε κυρίως το ΠΑΣΟΚ προ των ευθυνών του, λέγοντας στο newsbeast ότι η ιστορία των Συνταγματικών Αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.