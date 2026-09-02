Ο ρόλος του Αλέξανδρου Σαμαρά και το τηλεφώνημα σε επιχειρηματία

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Η νέα ημερομηνία για τις εκλογές

Καλημέρα σε όλους. Αφού πλέον δεν παίζει να γίνουν εκλογές το επόμενο διάστημα, κάποιοι έχουν αρχίσει να διακινούν μια νέα ημερομηνία. Αυτή δεν είναι άλλη από την 6η Ιουνίου. Μου εξηγούσαν μάλιστα το γιατί. Ο ένας λόγος είναι γιατί η κυβέρνηση θα έχει πιο πολλά παραδοτέα. Μεγάλα έργα που θα παραδοθούν εντός του Μαΐου. Όπως για παράδειγμα το Flyover το οποίο είναι αποκλειστικής έμπνευσης και υλοποίησης Μητσοτάκη και δεν το χαρίζει σε κανέναν. Ακόμα και αν παραδοθεί αρχές ή μέσα του μήνα Μάη θα μετρήσει αυτό στους Θεσσαλονικείς. Και θα φανεί η διαφορά που θα είναι τεράστια στην καθημερινότητα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η Ελλάδα 1η Ιουλίου αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ και μάλιστα η προετοιμασία είναι σε εξέλιξη. Όσοι πιστεύουν στις κάλπες τον Ιούνιο λένε ότι και αυτό θα παίξει ρόλο στην απόφαση κάποιων ψηφοφόρων. Ίδωμεν.

Μια δεύτερη ανάγνωση για τον Σαμαρά

Πάμε τώρα στον Αντώνη Σαμαρά και θα σας πω ότι άκουσα πως υπάρχει και ένα δεύτερο στρατόπεδο σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίζεται από εδώ και πέρα ο πρώην πρωθυπουργός και μέχρι να ανακοινώσει το κόμμα του. «Δεν το έχει ανακοινώσει και άρα είναι λάθος που σηκώνουμε το θέμα και του κάνουμε επιθέσεις», έλεγε στη στήλη κεντρικός υπουργός διευκρινίζοντας πως αυτή τη στιγμή υπάρχει προς συζήτηση αναθεώρηση της γραμμής για το πώς αντιμετωπίζεται ο πρώην πρωθυπουργός. «Ζημιά μάς κάνει αυτή τη στιγμή εάν του κάνουμε επιθέσεις. Ας το κάνει και εδώ είμαστε να απαντήσουμε» συνέχισε ο ίδιος υπουργός.

Αντιwoke ρητορική

Η υπόθεση όμως Σαμαρά δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα καθώς και χθες εμφανίστηκε πάλι ο πρώην πρωθυπουργός που πήρε αφορμή από την πλατφόρμα του ΕΟΠΠΥ και την κατηγορία περί «ακαθόριστου φύλλου», πέρα από το άρρεν και θήλυ και έγινε ο κακός χαμός και κατηγόρησε την κυβέρνηση για woke ατζέντα. Έλα όμως που η κυβέρνηση δεν θέλει σε προεκλογική χρονιά τέτοιες συζητήσεις και βγήκε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης να απαντήσει με παρέμβαση στον ανάδοχο που έφτιαξε την πλατφόρμα ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε πως θλίβεται με όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Η γραμμή είναι ότι δεν συζητάμε για τρίτο φύλλο και λογικό είναι καθώς η κυβέρνηση θέλει να περιορίσει τις διαρροές προς τα Δεξιά και δεν επιθυμεί να ανοίξουν νέα μέτωπα.

Το στρατόπεδο Σαμαρά και οι τελευταίες πινελιές

Την ίδια ώρα, μιλούσα με στενότατο συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά για να καταλάβω σε ποια φάση βρίσκεται το επιτελείο του και μου εξηγούσε ότι τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος είναι έτοιμα. «Λείπουν μόνο οι τελευταίες πινελιές». Πότε θα ανακοινώσετε ρώτησα και η απάντηση που έλαβα είναι «όχι στο άμεσο μέλλον». Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι η επικοινωνία του πρώην πρωθυπουργού με τον έτερο πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, παραμένει σταθερή. Παράλληλα, προετοιμάζουν τον τρόπο αντίδρασης στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πρώτα θα ακούσει και μετά θα μιλήσει λένε.

Ο ρόλος του Αλέξανδρου Σαμαρά και το τηλεφώνημα σε επιχειρηματία

Όλα είναι έτοιμα, λοιπόν, για τον νέο πολιτικό φορέα του Αντώνη Σαμαρά ή σχεδόν όλα έτοιμα και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω. Τι άλλο έμαθα; Ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός σηκώνει προσωπικά το ακουστικό, κάνει κρούσεις, και παρά το γεγονός ότι εισπράττει ηχηρά «όχι» από στελέχη που προτιμούν την ασφάλεια του υπάρχοντος status quo, δεν πτοείται, με συνέπεια να έχει πάρει τις οριστικές του αποφάσεις και να μην υπάρχει δρόμος επιστροφής γιο το νέο του πολιτικό φορέα. Εκτός απ’ αυτούς που είναι δίπλα του διαχρονικά στο κυνήγι των υποψηφιοτήτων, έχει μπει δυναμικά και ο αδερφός του, ο πρώην πρόεδρος του Κολεγίου Αθηνών, Αλέξανδρος Σαμαράς ο οποίος έχει έναν ευρύ κύκλο γνωριμιών. Στο πλαίσιο αυτό ο Αλέξανδρος Σαμαράς τηλεφώνησε προσωπικά σε έναν από τους πλέον ισχυρούς και κορυφαίους επιχειρηματίες της χώρας με τον οποίο έχει εξαιρετική σχέση. Του ζήτησε να τον βοηθήσει να βρει και να του «κλειδώσει» ένα άφθαρτο και αναγνωρίσιμο υποψήφιο για συγκεκριμένο νομό της Πελοποννήσου. Ο νομός είναι κομβικός και ο υποψήφιος κλείδωσε για να κατέβει στον πολιτικό στίβο. Στην Πελοπόννησος αναμένεται να γίνει μεγάλη μάχη.

Σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια

Και να πάμε και σε ένα άλλο ζήτημα, πέρα από αυτό του Σαμαρά που καίει την κυβέρνηση και σχετίζεται με τα λεγόμενα «κόκκινα» δάνεια που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα καυτό θέμα που μαθαίνω ότι απασχολεί αρκετά την κυβέρνηση καθώς βλέπει να το βάζουν με ένταση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πέρα από το ΠΑΣΟΚ που έκανε μια μεγάλη εκδήλωση προ ημερών, ήρθε χθες η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, θα ακούσουμε και τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για το θέμα σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη και γενικά διαμορφώνεται ένα κλίμα ότι η κυβέρνηση δεν είναι όσο σκληρή χρειάζεται με τα funds και αυτό θέλει να το αντιμετωπίσει. Τι λύση θα προτείνει; Θα φανεί σύντομα αλλά γενικά μαθαίνω ότι ψάχνονται στο Μέγαρο Μαξίμου για το πως θα αντιμετωπίσουν μια ακόμα καυτή πατάτα που δημιουργεί μείζον θέμα στην πορεία προς τις εκλογές.

Ισχυρό πρωταγωνιστικό μήνυμα από τον Πιερρακάκη

Μία ημέρα πριν ο πρωθυπουργός ανέβει στο βήμα του Βελλιδείου, η Θεσσαλονίκη θα έχει άρωμα υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών – για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα μιλήσει με θέμα «Πρόοδος για τη χώρα, προοπτική για όλους». Όπως με ενημέρωσαν, ο άνθρωπος κλειδί της εκδήλωσης είναι η σύμβουλος του Κυριάκου Πιερρακάκη, η Κάτια Μακρή, η οποία έχει αναλάβει προσωπικά το γενικότερο στήσιμο του event. Η εκδήλωση θα κινηθεί σε πλαίσια TedX, με μίνιμαλ αισθητική, ενώ στόχος του επιτελείου του υπουργού, είναι να εκπεμφθεί ένα ισχυρό πρωταγωνιστικό μήνυμα. Στην εκδήλωση, για την οποία είναι σύμφωνος ο πρωθυπουργός, θα προβληθούν εκτός των άλλων, όλα τα μεγάλα έργα της κυβέρνησης που έχουν τη σφραγίδα του Κυριάκου Πιερρακάκη. Και όπως μου είπε άνθρωπος της πιάτσας, «όπως τον Κώστα Σημίτη τον θυμούνται όλοι για τα ΚΕΠ, έτσι και τον Κυριάκο Πιερρακάκη θα τον θυμούνται για το gov.gr».

Το μότο του Τσίπρα για το σχέδιο ανασυγκρότησης

Πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει στην Θεσσαλονίκη όπως μαθαίνω ένα συνεκτικό σχέδιο για την επόμενη δεκαετία. Ένα τρίπτυχο που θα έχει τον τίτλο όπως μαθαίνω «Παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Αυτό θα είναι ουσιαστικά το σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης που θα εξαγγείλει και όπως λένε στην Αμαλίας θα είναι πλήρως κοστολογημένα μέτρα 7,39 δισ. ευρώ στη τετραετία με εξασφαλισμένους πόρους. Να σας ενημερώσω ότι σημαντικοί πυλώνες του σχεδίου για τη χρηματοδότηση του παραγωγικού μετασχηματισμού και δίκαιης ανάπτυξης που θα αναφέρει, θα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης που θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με νούμερα λοιπόν το σχέδιο της ΕΛΑΣ θα περιλαμβάνει για την τετραετία 2027 έως 2030, μικτό κόστος μέτρων 7,39 δισ. όπως σας έγραψα. Επίσης μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δισ. και καθαρή δαπάνη 5,47 δισ. Όσον αφορά τον διαθέσιμο χώρο αυτός θα είναι της τάξεως του 5,6 δισ. Το μότο της Αμαλίας για το συγκεκριμένο σχέδιο είναι «καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο φόρο. Λέμε από πριν τι χωράει, πότε χωράει και ποιος το πληρώνει».

Οι πρώην που θα πάνε στον Τσίπρα

Σήμερα το βράδυ στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος στην Θεσσαλονίκη από τον Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να είναι εκεί ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Συμεών Κεδίκογλου. Ίσως και η Κατερίνα Νοτοπούλου.

Εκνευρισμός που δεν έχουν λάβει σήμα οι ανεξάρτητοι βουλευτές

Πολλοί πάντως από τους ανεξάρτητους, πρώην Συριζαίους, αναμένουν σήμα για να δουν τι θα γίνει και πότε και με ποιο τρόπο θα μεταπηδήσουν στην ΕΛΑΣ. Όσο δεν έχουν ακόμα σήμα, υπάρχει εκνευρισμός μου λένε, αλλά οι περισσότεροι, μπορεί να μην πάνε σε εκδηλώσεις που μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας καθώς ο πρώην πρωθυπουργός δεν το θέλει στην παρούσα φάση, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πάνε σε άλλες εκδηλώσεις της ΕΛΑΣ. Αυτό έγινε και στην Πρέβεζα όπως έμαθα προ ημερών, όπου σε πολιτική εκδήλωση από την ΕΛΑΣ για θέματα του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού τομέα με ομιλητές τον Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θωμά Μόσχο και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Βάιο Γκανή όπου παρουσίασαν τις θέσεις του κόμματος, εμφανίστηκε και ο ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας.

Η μεταγραφή από τα δεξιά του Τσίπρα

Να παραμείνω στην ΕΛΑΣ, αλλά δεν θα σταθώ σε όσα αρνητικά ακούω για την εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, την δικηγόρο Θεώνη Κουφονικολάκου, την οποία όμως στηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μείνω στα όσα αρνητικά ακούω για ένα στέλεχος που είναι δίπλα στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, ως διευθυντής του γραφείου του γραμματέα του κόμματος, Γιώργου Βασιλειάδη. Πρόκειται για τον Κώστα Μπουλμέτη που προέρχεται από την ΟΝΝΕΔ με διαδρομή και στη νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σε αρκετούς δεν άρεσε που ανοίγεται ο Τσίπρας που πλέον έχει στην ευρύτερη ομάδα και πρόσωπα από την κεντροδεξιά παράταξη που τον στηρίζουν. Όμως μου λένε ότι πρόκειται για ενδιαφέρον πρόσωπο με διαδρομή και στο επιχειρείν καθώς επαγγελματικά συνδέθηκε με την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Αυτό δείχνει ότι ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ανοίγεται.

Το δείπνο του Ανδρουλάκη

Και να πάω στο ΠΑΣΟΚ όπου επικρατεί πυρετός ετοιμασιών για την αυριανή μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης όπου θα πραγματοποιηθεί ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, για την 52η επέτειο από την Ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Όλη η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο έχει κατέβει για την εκδήλωση που θα κλείσει με καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Νίκου Γωνιανάκη και του Βασίλη Σταυρακάκη. Ενδιαφέρον θα έχει και ο γεύμα που θα παραθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βουλευτές και μέλη Πολιτικού Συμβουλίου στον τόπο καταγωγής του, το χωριό Ψυχρό Λασιθίου. Το άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ανήμερα της εκδήλωσης θα υπάρξει πομπή αυτοκινήτων και πούλμαν, κομβόι από τα Χανιά, το Ρέθυμνο και τον Άγιο Νικόλαο προς το Ηράκλειο, μια κίνηση που θα θυμίσει δεκαετία του 1980.

Το άγχος του ΣΥΡΙΖΑ να φανεί

Και ενώ το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει άγχος και θέλει να δείξει ότι έχει έντονη κοινοβουλευτική και εξωκοινοβουλευτική δραστηριότητα. Και μάλιστα το προβάλλει αυτό με έμφαση στις δραστηριότητες του Αυγούστου, όπου κατέθεσε συνολικά 18 ερωτήσεις, μέσω των οποίων θέτει την κυβέρνηση προ των ευθυνών της για κρίσιμα ζητήματα. Θα εστιάσω όμως στην πρόταση νόμου που κατέθεσε προχθές για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και αυτή η κίνηση συνδέεται με όσα σας έγραφα στην αρχή για την πρωτοβουλία που εξετάζει η κυβέρνηση για τα «κόκκινα» δάνεια.

Ποιος έχει προβάδισμα για το mega logistics hub της ΠΑΕΓΑΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες μου, θέμα ημερών είναι πλέον η οριστικοποίηση του αναδόχου για ένα από τα μεγαλύτερα projects logistics που βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη στην ελληνική αγορά. Ο λόγος για τον διαγωνισμό της ΠΑΕΓΑΕ, θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας, που αφορά την ανάπτυξη του mega logistics hub στη Μαγούλα. Η διαδικασία έχει μπει στην τελική ευθεία, καθώς η αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τον περασμένο Μάιο, πλησιάζει πλέον στην ολοκλήρωσή της. Για το έργο έχουν κατέβει στη μάχη τέσσερις από τους ισχυρούς παίκτες των κατασκευών, η Aktor, η Μέτκα, Avax και ΕΚΤΕΡ, με όλους να περιμένουν πλέον την τελική απόφαση της ΠΑΕΓΑΕ. Εκείνο που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες στην αγορά είναι ότι, με βάση τη βαθμολογία που έχει διαμορφωθεί έως τώρα, η μικρότερη από τις τέσσερις (και τελευταία σε σειρά αναφοράς) φέρεται να έχει αποκτήσει προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων διεκδικητών. Αυτό βεβαίως μένει να αποτυπωθεί και επισήμως στην τελική απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και, όπως λέει και η γνωστή λαϊκή ρήση, Κυριακή κοντή γιορτή.

Η κυπριακή εταιρεία που μπήκε στο Cinobo

Μία άγνωστη εταιρική κίνηση πραγματοποιήθηκε στο Cinobo, που κάποιοι αποκαλούν και ελληνικό Netflix, καθώς το σύνολο των μετοχών του πέρασε πρόσφατα όπως μαθαίνω, κάτω από μία κυπριακή holding. Πρόκειται για την Cinobo Holding Ltd, με έδρα τη Λευκωσία, η οποία απέκτησε, μέσω ανταλλαγής, το σύνολο των 3.256 εταιρικών μεριδίων της ελληνικής εταιρείας από τους υφιστάμενους εταίρους. Μετά τη συναλλαγή η κυπριακή εταιρεία κατέχει πλέον το 100% του Cinobo. Η κίνηση ήρθε λίγες εβδομάδες μετά από σημαντική αναδιάταξη της μετοχικής σύνθεσης της ελληνικής εταιρείας. Τον Μάιο του 2026 η ιδρυτής του Cinobo, Δάφνη Μπεχτσή είχε αυξήσει τη συμμετοχή της στο 88,70%, αποκτώντας 804 εταιρικά μερίδια από σειρά υφιστάμενων εταίρων. Λίγο αργότερα, όμως, ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο πέρασε στη νεοεμφανιζόμενη κυπριακή holding. Η κίνηση ουσιαστικά δημιουργεί μία νέα εταιρική ομπρέλα πάνω από το Cinobo, χωρίς πάντως να αλλάζει, τουλάχιστον βάσει του νέου καταστατικού, η διοικητική συνέχεια της ελληνικής εταιρείας. Διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπος παραμένει η Δάφνη Μπεχτσή, η οποία εξακολουθεί να έχει την ευθύνη της διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Οι ελιές, οι εξαγωγές και η απειλή της Αιγύπτου

Μπορεί η Ελλάδα να παραμένει μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις της Ευρώπης στην επιτραπέζια ελιά, όμως κάτω από την επιφάνεια η εικόνα του κλάδου γίνεται ολοένα και πιο πιεστική. Άνθρωπος με γνώση της αγοράς έλεγε τις τελευταίες ημέρες ότι τουλάχιστον δύο εξαγωγικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε τροχιά διακοπής δραστηριότητας, σε έναν κλάδο που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις πωλήσεις στο εξωτερικό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αρκετές ακόμη ελληνικές εταιρείες έχουν ήδη μπει στο ραντάρ μεγαλύτερων ξένων ομίλων, οι οποίοι βλέπουν ευκαιρίες συγκέντρωσης σε μία αγορά όπου οι μικρότεροι παίκτες δυσκολεύονται να αντέξουν τις πιέσεις. Η πιο χαρακτηριστική ένδειξη αυτής της τάσης είναι η εξαγορά της Parthenon από την AG Olives, έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους του κλάδου διεθνώς. Μία κίνηση που στην αγορά αντιμετωπίζεται όχι ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως πιθανός προάγγελος νέων deals. Την ίδια ώρα, ο μεγάλος πονοκέφαλος για τις ελληνικές επιχειρήσεις ακούει στο όνομα Αίγυπτος. Η συγκεκριμένηχώρα ενισχύει με ταχύτατους ρυθμούς τη θέση της στις διεθνείς αγορές, διαθέτοντας μεγάλους όγκους παραγωγής και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος. Αυτό μεταφράζεται σε αυξανόμενη πίεση στις τιμές και στα περιθώρια των ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών.

Το «μαξιλάρι» των 250 εκατ. δολαρίων του Μαρινάκη

Ένα ιδιαίτερα ισχυρό χαρτί κρατά στα χέρια της η εισηγμένη στο Όσλο Capital Tankers, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει 13 νεότευκτα δεξαμενόπλοια σε τιμές αισθητά χαμηλότερες από τις σημερινές αξίες της αγοράς. Η διαφορά μεταξύ των τιμών που έχουν «κλειδώσει» για την ναυτιλιακή του Μαρινάκη και των τρεχουσών αποτιμήσεων των πλοίων μπορεί να φτάσει συνολικά περίπου τα 250 εκατ. δολάρια. Πρόκειται ουσιαστικά για σημαντική έκπτωση με ιδιαίτερη αξία, σε μία περίοδο κατά την οποία οι τιμές των νεότευκτων tankers παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Εφόσον τα options από πλευράς Capital Tankers ασκηθούν, η ναυτιλιακή θα έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει σημαντικά τον στόλο της αποκτώντας πλοία με κόστος χαμηλότερο από αυτό που θα απαιτούσε σήμερα μία αντίστοιχη παραγγελία στην αγορά.

Πόσα πληρώνει το Enterprise Greece για την έκθεση στο Παρίσι

Στα 818.067 ευρώ συν ΦΠΑ 24% ανέρχεται το τίμημα που θα καταβάλει το Enterprise Greece για την ελληνική παρουσία σε μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών του κόσμου, τη Sial 2026 στο Παρίσι, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου. Ο διαγωνισμός, με ανώτατο προϋπολογισμό 820.000 ευρώ συν ΦΠΑ, κατακυρώθηκε στην Expowork, η οποία αναλαμβάνει τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την ενοικίαση εξοπλισμού, τη διακόσμηση και στη συνέχεια την αποξήλωση των ελληνικών περιπτέρων. Να σας πω εδώ ότι η τελική προσφορά απέχει μόλις 1.933 ευρώ από το ανώτατο πλαφόν του διαγωνισμού, δηλαδή διαμορφώθηκε στο 99,76% του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Με τον ΦΠΑ 24%, η συνολική δαπάνη φτάνει περίπου στα 1,014 εκατ. ευρώ. Από τα 820.000 ευρώ του αρχικού προϋπολογισμού, τα 488.000 ευρώ χρηματοδοτούνται μέσω του εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τα υπόλοιπα 332.000 ευρώ από ίδια έσοδα του Enterprise Greece.

Τι θα βγάλει από το «καπέλο» η Quest του Φέσσα

Με θετικό πρόσημο μαθαίνω ότι πρόκειται να κινηθούν τα μεγέθη της Quest Holdings του Θεόδωρου Φέσσα (Apple, ACS, Uni Systems κλπ.), η οποία ανακοινώνει σήμερα, μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου, τα αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι εκτιμήσεις της αγοράς που φτάνουν στα χέρια μου τοποθετούν τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου στα 381 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA αναμένεται να διαμορφωθούν στα 28,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 9%. Το ενδιαφέρον είναι ότι η θετική εικόνα δεν φαίνεται να προέρχεται από έναν μόνο βραχίονα του ομίλου, καθώς αναμένεται υγιής ανάπτυξη και στις τρεις βασικές δραστηριότητες της Quest. Για το σύνολο του πρώτου εξαμήνου, ο πήχης τοποθετείται στα 746 εκατ. ευρώ σε τζίρο, με αύξηση 9%, και στα 50,7 εκατ. ευρώ για τα λειτουργικά κέρδη EBITDA, ενισχυμένα κατά 7%.

Νέο πρόσωπο στην επικοινωνία της Παπαστράτος

Στο δυναμικό της Παπαστράτος εντάσσεται ο Αλέξανδρος Ραγκαβάς, μέχρι πρότινος στενού συνεργάτη του ΥΠΕΝ Σταύρου Παπασταύρου και στο πλευρό του σε όλα τα μεγάλα γεγονότα που έγιναν στον χώρο της ενέργειας τον τελευταίο χρόνο σε ΗΠΑ και Ελλάδα. Αναλαμβάνει καθήκοντα Senior Manager Communications, Media Relations & Content και θα βρίσκεται στην ομάδα της Μαρίνας Σπυριδάκη. Η μετακίνησή του αποτελεί ακόμη μία περίπτωση στελέχους από το επιτελείο του υπουργού που συνεχίζει την επαγγελματική του διαδρομή σε θέση ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα.