H βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, ψήφισε «παρών» στην πρόταση για τη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, που πρότεινε το κόμμα της.
H κ. Μπακογιάννη η οποία ήταν και μέλος της επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, είχε εξ αρχής διατυπώσει τη θέση ότι η ισχύουσα διάταξη του άρθρου 30 πρέπει να παραμείνει ως έχει.
Πολιτικό μήνυμα Ντόρας Μπακογιάννη: Ψήφισε «παρούσα» για την εξαετή θητεία του ΠτΔ
Η έμπειρη πολιτικός επέμεινε στη θέση της για το υφιστάμενο μοντέλο των δύο πενταετιών
Ακούστε το άρθρο
Newsroom
Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google
H βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, ψήφισε «παρών» στην πρόταση για τη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, που πρότεινε το κόμμα της.
H βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, ψήφισε «παρών» στην πρόταση για τη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, που πρότεινε το κόμμα της.