«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι όρθιος, στέλνουμε αυτό το μήνυμα παρά τις προβλέψεις και τις μεθοδεύσεις ώστε να κλείσει αυτό το κόμμα τον κύκλο του», ανέφερε ο Νίκος Παππάς, παρουσιάζοντας την εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Αναγνώρισε ότι «Καλούμαστε να αναστρέψουμε μία πολύ δύσκολη κατάσταση» και επικαλέστηκε την ρήση του Ηλία Ηλίου ότι «Εμείς είμαστε η παράταξη των άπειρων θυσιών» ενώ πρόσθεσε: «Με τις θυσίες και τους αγώνες μας, για μία ακόμη φορά θα υπερβούμε τις δυσκολίες».

Έστειλε δε το μήνυμα: «Να το βάλουν στο μυαλό τους όλοι, θα δώσουμε το παρόν στις επόμενες εκλογές, θα μπούμε στην Βουλή και θα πρωταγωνιστήσουμε στις διεργασίες στην Αριστερά την επόμενη ημέρα. Και θα ξαναβρεθούμε με συντρόφισσες και συντρόφους που χώρισαν οι πορείες μας και θα ξανασυνταντηθούμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Οι αποφάσεις που θα πάρουμε σήμερα δεν περιορίζονται στην ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά αφορούν τον τρόπο μέ τον οποίο η οργανωμένη Αριστερά θα ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής».

Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική και την οικονομία. Επικαλέστηκε το πρόγραμμα των 10 σημείων του ΣΥΡΙΖΑ που προβλέπει δημόσια τράπεζα, ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο, ΕΛΠΕ υπό δημόσιο έλεγχο αφήνοντας αιχμές γιατί δεν τα ακούει από άλλες πλευρές.

Για τα του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Η απόφαση της 6ης Ιουνίου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη. Οι δημόσιες τοποθετήσεις της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα κατέστησαν σαφές ότι δεν υπήρχε πρόθεση να αναπτυχθεί μια συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ πολιτικών δυνάμεων. Αντί της συλλογικής προγραμματικής συζήτησης, αναδείχθηκε μια αντίληψη που δίνει προτεραιότητα στις προσωπικές διαπραγματεύσεις, στις ατομικές μετακινήσεις στελεχών και στη σταδιακή συγκρότηση ενός νέου πολιτικού σχήματος μέσω προσχωρήσεων». Για τους βουλευτές είπε: «Η κοινοβουλευτική έδρα δεν αποτελεί προσωπική αποσκευή που μπορεί να περιφέρεται και να βγαίνει στον πλειστηριασμό. Όσοι επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν να την παραδώσουν».

Είπε ακόμη ότι «Η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Η συλλογική ηγεσία θα αναλάβει τον συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενόψει των εθνικών εκλογών. Αποστολή της δεν θα είναι μόνο ο εκλογικός σχεδιασμός. Θα είναι η οργάνωση της εξωστρέφειας του κόμματος, η ανάδειξη του προγράμματός μας και η διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής πολιτικής παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα. Πρώτιστη ανάγκη είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων μας».