Τη Ρένα Δούρου ανέδειξαν νέα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ οι εσωκομματικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα το πρωί και οι οποίες έχουν στόχο να βάλουν σε τροχιά επανεκκίνησης το κόμμα.

Στις κάλπες προσήλθαν οι Γιάννης Αμανατίδης, Νίκος Παππάς, Χρήστος Γιαννούλης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Βασίλης Παπαηλιού, Παύλος Πολάκης καθώς και η ίδια η Ρένα Δούρου.

«Σε μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και αγωνίστριές του, ο μεγάλος κρητικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ: «Ν’ αγαπάς την ευθύνη». Αγαπάω την ευθύνη. Αγαπάμε την ευθύνη. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας απ’ ότι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, πάνω από όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά.

Ξεκινάμε την αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μόνο, το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας. Εγγυητής της δημοκρατίας. Εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας», τόνισε, στις πρώτες της δηλώσεις, η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο γραμματέας της ΚΟ Γιάννης Αμανατίδης δήλωσε: «Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψηφοφορίας για την ανάδειξη του νέου προέδρου. Νέα πρόεδρος από αυτή τη στιγμή είναι η Ρένα Δούρου. Εύχομαι στη νέα πρόεδρο με την εμπειρία της και τους αγώνες της να δώσει νέα πνοή στο κόμμα μας».

Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή

Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται η ανασυγκρότηση των κομματικών οργάνων, καθώς θα πρέπει να καλυφθούν οι κενές θέσεις που δημιουργήθηκαν στην Πολιτική Γραμματεία και στην Επιτροπή Δεοντολογία.