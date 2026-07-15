«Το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου προϋποθέτει τη δυνατότητα νομικής καθοδήγησης. Αυτή δεν δημιουργεί συνθήκες εντολέα και εντολοδόχου με τον αιτούντα άσυλο. Είναι μια ουδέτερη διαδικασία για να ενημερώνονται οι αιτούντες άσυλο για τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους». Αυτό απάντησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στην Επίκαιρη Ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού Πέτης Πέρκα, που καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «θεσπίζει οικονομικό κίνητρο (“bonus”) σε δικηγόρους για την οικειοθελή αναχώρηση αιτούντων διεθνή προστασία».

Ο υπουργός επισήμανε πως «ρητώς, μεταξύ του δικηγόρου και του αιτούντος άσυλο δεν υπάρχει σχέση εντολής και γι’ αυτόν τον λόγο, αυτός που θα κάνει και την ενημέρωση δεν μπορεί σε επόμενο στάδιο να είναι εντολέας του αιτούντος ασύλου, προκειμένου, ακριβώς, η διαδικασία να είναι ουδέτερη».

Το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, είπε ο κ. Πλεύρης, «καθορίζει τη νομική καθοδήγηση και το ίδιο δίνει τη δυνατότητα αυτές οι νομικές ενημερώσεις να είναι σε ομαδικές συνεδρίες, να γίνονται και εξ αποστάσεως από δικηγόρους», επισημαίνοντας πως «μέχρι σήμερα τέτοια νομική καθοδήγηση δεν υπήρχε καθόλου για τους αιτούντες ασύλου στον πρώτο βαθμό».

Για τις ΜΚΟ είπε πως «μπορούν και αυτές εάν επιθυμούν να προβαίνουν σε ενημερώσεις, ως εντολείς όμως των αιτούντων άσυλο. Δεν μπορεί όμως εντολέας να είναι το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αυτή η δυνατότητα περνάει αμιγώς στους δικηγόρους και τους δικηγορικούς συλλόγους, διότι «για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτή η καθοδήγηση να γίνεται από τους δικηγόρους και όχι από ΜΚΟ».

Για τις αμοιβές των δικηγόρων, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι το ποσό των 160 ευρώ αμοιβής στους δικηγόρους αφορά το κάθε δίωρο συνεδρίας ενημέρωσης για τα γκρουπ που θα υπάρχουν. Υπάρχει και μια επιπλέον αμοιβή, όταν οι αιτούντες άσυλο που είναι σε διαδικασία συνόρων, δηλαδή έχουν τρομερά χαμηλό προσφυγικό προφίλ όπως το προσδιορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και εάν ο αιτών άσυλο αντιληφθεί από την ενημέρωση που θα έχει από τον δικηγόρο ότι δεν έχει τύχει να πάρει άσυλο και ζητήσει την επιστροφή του, τότε για τον δικηγόρο υπάρχει επιπλέον μια αμοιβή 250 ευρώ.

Αναφορικά με τις ενστάσεις των δικηγορικών συλλόγων σχετικά με την αμοιβή, ο κ. Πλεύρης είπε ότι, όπως ανέφερε και στην ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων, «η συγκεκριμένη προβλεπόμενη αμοιβή είναι δικαίωμα των δικηγόρων και δεν αποτελεί υποχρέωση. Σε περίπτωση που η Συντονιστική Επιτροπή, η ολομέλεια των δικηγόρων αποφασίσει να μην λαμβάνουν την αμοιβή, δεν θα τη δίνει το υπουργείο. Άρα, η εγκύκλιος βγήκε, όποια αλλαγή χρειαστεί θα γίνει, οι διατάξεις παραμένουν ως έχουν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύμφωνη άποψη της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων, δεν θα δίνεται η αμοιβή».

Ο κ. Πλεύρης κατά την δευτερολογία του, τόνισε ότι η προτεραιότητά μας «είναι ο περιορισμός των μεταναστευτικών ροών και η αύξηση των επιστροφών». Ανέφερε ότι «οι μεταναστευτικές ροές τους τελευταίους πέντε μήνες έχουν μειωθεί κατά 50% σε σχέση με το 2025. Αυτήν τη στιγμή στις θαλάσσιες ροές έχουμε 30% μείωση και 65% από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά. Το τελευταίο εξάμηνο εισήλθαν 3.500, περίπου, άτομα, όταν 3.500 άτομα έμπαιναν το διήμερο επί διακυβέρνησης της “πρώτης φοράς Αριστερά”, ενώ ακόμα και στην Κρήτη, που είναι μια δύσκολη διαδικασία λόγω του διαδρόμου με τη Λιβύη, αυτήν τη στιγμή που μιλάμε οι φετινές ροές είναι χαμηλότερες από τις περσινές».

Ο υπουργός ανέφερε παράλληλα, ότι με την αλλαγή της πολιτικής της ΕΕ που πρωτοστάτησε και ο ίδιος, «σήμερα η Ευρώπη έχει τις χαμηλότερες ροές της δεκαετίας στο σύνολό της. Ταυτόχρονα, χάρη σε αυτό το δόγμα αυξήσαμε κατά 41% τις αναγκαστικές επιστροφές και κατά 20% τις οικειοθελείς. Ακόμα τα απόλυτα νούμερα είναι χαμηλά, αλλά ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα».

Για το θέμα της δικαστικής απόφασης ασύλου στον Τζαβέντ Ασλάμ, ο υπουργός είπε ότι «θα προσφύγω απέναντι στην απόφαση των δικαστών» όχι γιατί «εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αρθεί το άσυλό του, αλλά γιατί η Επιτροπή Ασύλου έκρινε σε πρώτο βαθμό ότι πρέπει να ανακληθεί το άσυλό του».