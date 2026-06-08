Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως έχει καταλήξει στις αλλαγές που θα κάνει στο κυβερνητικό σχήμα μετά την πρότασή του να αναλάβει γενικός γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και το ντόμινο εξελίξεων που προκλήθηκε.

Λίγο νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημείωσε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν μέχρι την Πέμπτη. Η Πέμπτη φαίνεται πολύ μακρινή για να μάθουμε τι αποφάσισε ο πρωθυπουργός και, σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ώρες ακούγεται πως δεν είναι απίθανο να γνωστοποιηθούν ακόμη και σήμερα οι αλλαγές.

Οι αλλαγές

Για το θέμα των αλλαγών και τις καραμπόλες που θα προκληθούν, αν τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέξει ως αντικαταστάτη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο υπουργείο Μεταφορών τον Παύλο Μαρινάκη, τότε πολλά έχουν ακουστεί για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όλα, ωστόσο, είναι σε επίπεδο φημολογίας και ο πρωθυπουργός μας έχει συνηθίσει να μην μοιράζεται τις αποφάσεις του νωρίτερα από τη στιγμή των ανακοινώσεων.

Πάντως, ο τομέας των μεταφορών με βασικότερη μεταρρύθμιση την ανάταξη του σιδηροδρόμου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της κυβέρνησης και για τον λόγο αυτό η επιλογή του Παύλου Μαρινάκη θεωρείται η σωστή, καθώς μέχρι σήμερα φέρει εις πέρας ό,τι του έχει ανατεθεί – υπήρξε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, ενώ και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος ανταπεξήλθε σε δύσκολες περιόδους.

Στο κυβερνητικό σχήμα με νέους ρόλους επιστρέφουν, σύμφωνα με πληροφορίες, και πρόσωπα όπως ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει το δύσκολο έργο της συνταγματικής αναθεώρησης αναλαμβάνοντας την Προεδρία της Επιτροπής.

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος θα επιφορτιστεί με την προετοιμασία της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027 από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.

Επίσης, μετά το κενό που άφησε η απώλεια του Νίκου Ταγαρά, ακούγονται τα ονόματα του βουλευτή Ηρακλείου Μάξιμου Σενετάκη, του βουλευτή Πέλλας Διονύση Σταμενίτη και της Μαριλένας Σούκουλη που εκλέγεται στο νομό Κορινθίας. Επίσης, του βουλευτή Ιωαννίνων Γιώργου Αμυρά, ο οποίος έχει μεγάλη ενασχόληση και εμπειρία από τα θέματα περιβάλλοντος και του βουλευτή Ευβοίας, Θανάση Ζεμπίλη.