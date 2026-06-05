Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η υποψηφιότητά του έχει πλέον οριστικοποιηθεί. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από επιλογή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, να τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη θέση βουλευτής του κόμματος και όχι εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο, ενόψει και των απαιτητικών πολιτικών αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από τη θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, τα καθήκοντα ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό.

Η υποψηφιότητα του κ. Κυρανάκη αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα συνεδριάσει την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 16:00, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ, μοναδικό θέμα της συνεδρίασης θα είναι η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη στη ΝΔ δημιουργεί κενό στην κυβέρνηση, γεγονός που θα οδηγήσει σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν εξετάζεται ευρύς ανασχηματισμός, αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση νέου αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών και νέου υφυπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά.

Παράλληλα, φέρεται να προωθείται η ένταξη του Τάσου Χατζηβασιλείου στην κυβέρνηση ως υφυπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά ζητήματα και την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε., ενώ δεν αποκλείονται και λίγες ακόμη αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών.

Οι κυβερνητικές αλλαγές τοποθετούνται χρονικά μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις του πρωθυπουργού για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την κυβέρνηση δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.