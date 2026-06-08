Έως την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, όπως αποκάλυψε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Για το αν θα αποχωρήσει από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως: «Ελπίζω να μην βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε, ούτως η άλλως δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων του πρωθυπουργού δεδομένου ότι θα καλυφθούν δυο θέσεις στο κυβερνητικό σχήμα μετά την μεγάλη απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για γραμματέα. Άμα τη εκλογή του ή μέχρι εκείνη την ημέρα θα έχουμε ανακοινώσεις. Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε ανακοινώσεις. Έως τότε υπομονή».

«Δεν συζητάμε με μονοπρόσωπα κόμματα χωρίς πρόγραμμα»

«Έχουμε πει πολλές φορές όσον αφορά στα υπάρχοντα κόμματα ότι η ΝΔ επιδιώκει μια νέα καθαρή εντολή. Ο στόχος της αυτοδυναμίας δεν είναι η εμμονή στην αυτοδυναμία. Μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να παίρνει αποφάσεις στην διαχείριση κρίσεων για την καθημερινότητα των πολιτών. Η πολιτική των μειώσεων φόρων και των αυξήσεων των εσόδων του κράτους είναι μια πολιτική που αφορούσε καθαρές αποφάσεις χωρίς να είναι αποτέλεσμα συνεννοήσεων. Οι πολίτες θα αποφασίσουν. Δεν θα μπορέσουμε ένα συζητήσουμε με μονοπρόσωπα κόμματα χωρίς κοστολογημένο πρόγραμμα και μακριά από τον πυρήνα της πολιτικής μας», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης για τα νέα κόμματα και το θέμα των συνεργασιών.

«Η χώρα να μην γυρίσει ούτε στο 2015, αλλά ούτε και στο 1980»

«Νομίζω ως προς τους αριθμούς, τα ποσοστά μιλάνε μόνα τους και του 2019 και του 2023 και άλλα. Όλα αυτά περί συστημικών και αντισυστημικών κομμάτων τα έχουμε ζήσει. Η Ελλάδα κυβερνήθηκε από τους αντισυστημικούς και δεν λύθηκε κάποιο από τα προβλήματά τους. Δεν έγινε μόνο το «όχι», «ναι» και η μια κωλοτούμπα ήρθε μετά την άλλη αλλά αν αφήναμε τη χώρα στα χέρια τους δεν θα είμασταν τώρα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη λόγω τότε βουλευτών ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Ελπίζουμε να μην επαναληφθεί η ιστορία και μετά τις εκλογές η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση που κοιτάει στο 2030 και δεν θέλει να γυρίσει ούτε στο 2015 αλλά ούτε και στο 1980. Τα δυο αυτά κόμματα έχουν δυο κοινά: το ένα είναι ο τοξικός και δήθεν αντιδραστικός αλλά στην πραγματικότητα ανούσιος λόγος και δεύτερον επαναλαμβάνουν τα χιλιοειπωμένα συνθήματα που έλεγε το ΠΑΣΟΚ το 1980 δηλαδή να δίνουμε παραπάνω από όσα αντέχει η οικονομία μας. Και να παίρνουμε δανεικά από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν παίζουμε σε αυτό το γήπεδο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για το αν θα υπάρξει άνοιγμα σε Καραμανλή, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως: «Δεν υπονόησα κάτι τέτοιο αλλά είπα μια αλήθεια ότι τόσο ο Καραμανλής, όσο και ο Μητσοτάκης είναι βαθύτατα παραταξιακοί. Σέβονται και αγαπούν την παράταξη και τους ανθρώπους της. Αυτή η πραγματικότητα με κάνει να είμαι αισιόδοξος. Ούτε γνωρίζω κάτι ούτε και προβλέπω κάτι».

Στο ερώτημα αν έχει διαγραφεί ο κ. Καραμανλής, όπως είπε ο Αντώνης Σαμαράς: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο το αντίθετο μάλιστα είναι ένα από τα πιο εμβληματικά μέλη της παράταξης ως πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός. Το βίντεο του συνεδρίου είχε φιλοσοφία βάζοντας σε πρώτο πλάνο τα μέλη της ΝΔ. Θέλαμε να τιμήσουμε εκείνους που χωρίς να ζητήσουν τίποτα στηρίζουν την ιδεολογία και τις αρχές της παράταξης».

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος επίσης στον Αντώνη Σαμαρά είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η συζήτηση περί ενδεχόμενης μετατροπής μιας προσωπικής ατζέντας πικρίας παραπόνων ενδιαφέρει τον κόσμο».

Για την θέση Σαμαρά ότι η κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση: «πώς γίνεται η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη να μην εκπροσωπείται όταν τελευταίες αναμετρήσεις έχει πάρει παραπάνω από 40%. Στις τελευταίες ευρωεκλογές παρά το γεγονός ότι υπήρξε κάποια απόκλιση από το στόχο είχε σχεδόν διπλάσια διαφορά από το δεύτερο κόμμα και ακόμα και τώρα μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης τις περισσότερες ιστορικά εισαγόμενες μεγάλες κρίσεις και πόλεμος να έχει διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα αυτό δεν το γνωρίζω».

Και κατέληξε: «Πιο συνεπής πολιτική στην ιδρυτική διακήρυξη στην της νέας Δημοκρατίας από την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν υπάρχει».