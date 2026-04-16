Συνολική επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η Πέτη Πέρκα στην πρώτη της ομιλία στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, ως επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς. Ειδικότερα, μιλώντας στη συζήτηση «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα» ανέδειξε ως κεντρικό ζήτημα αυτό που χαρακτήρισε ως εθισμό της κοινωνίας σε μια «στρεβλή κανονικότητα», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη λειτουργία της δημοκρατίας.

Στην τοποθέτησή της, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση όπως ανέφερε σε φαινόμενα απαξίωσης του Συντάγματος, σε πρακτικές χειραγώγησης των θεσμών και σε μια, κατά την ίδια, συστηματική προσπάθεια συγκάλυψης υποθέσεων που έχουν προκαλέσει έντονη αναστάτωση τόσο στην Αθήνα όσο και στην υπόλοιπη χώρα. Υποστήριξε ότι τα φαινόμενα αυτά δεν είναι αποσπασματικά, αλλά συνθέτουν μια συνολική εικόνα υποχώρησης των δημοκρατικών εγγυήσεων.

Ξεκινώντας την ομιλία της από τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η κ. Πέρκα άσκησε έντονη κριτική στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι εμφανίζεται ως «καλύτερος φίλος» του Νετανιάχου, επισημαίνοντας ότι αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τον όρο γενοκτονία για τα γεγονότα στη Γάζα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα ενισχύει τη στρατιωτική της συνεργασία με το Ισραήλ, αναφέροντας χαρακτηριστικά την πρόσφατη δαπάνη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα, την ώρα που –όπως υπογράμμισε– η κοινωνία αντιμετωπίζει έντονη οικονομική πίεση. «Ως πότε θα ταΐζετε τον λαό με κουτόχορτο για δήθεν εθνικά μεγαλεία;», διερωτήθηκε. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη λειτουργία των θεσμών και ειδικά στη Βουλή, κάνοντας λόγο για σοβαρές στρεβλώσεις στη διαδικασία λογοδοσίας. Τόνισε ότι η προώθηση της ψηφιοποίησης δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαφάνεια και τον ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Στο πλαίσιο αυτό, κατήγγειλε «εξεταστικές παρωδίες» σε υποθέσεις όπως εκείνες των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, υποστηρίζοντας ότι κρίσιμοι μάρτυρες δεν κλήθηκαν να καταθέσουν και σημαντικά στοιχεία δεν αξιοποιήθηκαν. Παράλληλα, χαρακτήρισε την προανακριτική διαδικασία για την τραγωδία των Τεμπών ως «κορωνίδα συγκάλυψης», επισημαίνοντας ότι παρεμβάσεις στον τόπο του δυστυχήματος είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Συνεχίζοντας, η κ. Πέρκα αναφέρθηκε εκτενώς στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, εκφράζοντας έντονες αιτιάσεις για τον ρόλο της ηγεσίας της. Έκανε λόγο για «καθεστωτική οργάνωση πανστρατιάς», με στόχο όπως είπε την αποφυγή απόδοσης ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα. Σε ό,τι αφορά το «σκάνδαλο του Predator», υπογράμμισε ότι η ευθύνη για τη λειτουργία της ΕΥΠ βαρύνει προσωπικά τον πρωθυπουργό, ενώ έθεσε ερωτήματα σχετικά με περιστατικά παρακολουθήσεων που, κατά την άποψή της, εγείρουν σοβαρά ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Παράλληλα, επικαλέστηκε διεθνείς δημοσιογραφικές έρευνες σχετικά με παράνομες επαναπροωθήσεις στον Έβρο, κάνοντας λόγο για δράση «παρακρατικών ομάδων» και υποστηρίζοντας ότι η αστυνομική αυθαιρεσία εμφανίζει τάσεις κανονικοποίησης, με εκατοντάδες καταγεγραμμένα περιστατικά.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η Πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς επεσήμανε ότι η Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλά σε δείκτες ελευθερίας του Τύπου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που όπως υποστήριξε διευκολύνει τη συγκάλυψη κρίσιμων υποθέσεων. Κάλεσε την κοινωνία να μην αποδεχθεί τη «δυσωδία της διαφθοράς» ως κανονικότητα και να διεκδικήσει διαφάνεια και λογοδοσία. Τόνισε, τέλος, ότι η Νέα Αριστερά προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανάδειξη των ζητημάτων που σχετίζονται με την υποχώρηση των δικαιωμάτων, επιμένοντας στην ανάγκη απόδοσης των ευθυνών που, όπως ανέφερε, αναλογούν στην κυβέρνηση για την υπονόμευση της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος.