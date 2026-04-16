Περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη ευχήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στην έναρξη της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή για το κράτος δικαίου.

Το ίδιο έκανε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παίρνοντας τον λόγο.

«Θερμά περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη, οποίος περνά μια μεγάλη περιπέτεια υγείας και είμαι βέβαιος ότι θα βγει νικητής. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Ανδρουλάκη ο οποίος προθυμοποιήθηκε να καταθέσουμε την συνεδρίαση. Θεώρησα επιβεβλημένο να γίνει αυτή η συζήτηση γιατί θα μας δοθεί μια ευκαιρία να μιλήσουμε ευρύτερα για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και η τοξικότητα που αναδύεται από αυτόν μπορεί να έχει επίπτωση και στην προσωπική ζωή μας».

Απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη ο πρωθυπουργός είπε: «Όταν ζητούμενο είναι η ενότητα, εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού. Όταν η πατρίδα χρειάζεται σιγουριά και προοπτική στο αύριο, εσείς μένετε κολλημένος σε συνθήματα του χθες. Σήμερα δεν θα έπρεπε να μιλάμε για τα ζητήματα του κράτους δικαίου αλλά για όσα συμβαίνουν στο Ιράν στη Μέση Ανατολή, για την παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο και τις σημαντικές επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία. Αντί να συζητούμε αυτά σήμερα που απασχολούν πρώτα και πάνω απ’ όλα την ελληνική κοινωνία, είμαστε εδώ για να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν τεθεί. Αντικρούοντας παλιές και έωλες κατηγορίες που έχουν διαψευστεί».

Το κράτος δικαίου δεν μπορεί να γίνεται σύνθημα για αντιπολιτευτικά πυροτεχνήματα

«Όταν μιλάμε για κράτος δικαίου μια εκλεγμένη κυβέρνηση με λαϊκή νομιμοποίηση ένα κοινοβούλιο που νομοθετεί, μια δικαιοσύνη η οποία δρα ανεξάρτητα και απονέμεται στην ώρα της και ένα κράτος που εξυπηρετεί τον πολίτη με διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Κανείς δεν θα ισχυριστεί ότι η χώρα βρίσκεται στο επίπεδο που θα θέλαμε. Η χώρα προοδεύει όμως ή οπισθοχωρεί και ποιος είναι ο πιο αξιόπιστος κριτής του κράτους δικαίου; Εμείς οι ίδιοι φορώντας το κομματικό μας καπέλο; Ο αντικειμενικός κριτής της προόδου είναι θεσμοί και οργανισμοί εκτός της πατρίδας μας. Εχω εδώ την έκθεση για το κράτος δικαίου της Κομισιόν. Και είναι ένα κείμενο το οποίο διαπιστώνει σημαντική πρόοδο της Ελλάδας. Συμμορφωνόμαστε ως κυβέρνηση με τις επιταγές της Κομισιόν. Έγκυροι διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν λόγο να χαριστούν στην κυβέρνηση. Democracy Index Economist. Η χώρα μας κατατάσσεται ως πλήρης δημοκρατία. Μπορεί να είμαστε τελευταίοι αλλά είμαστε σε καλύτερη κατάσταση σύμφωνα με τον Economist. Οι τελευταίες έρευνες της διεθνούς διαφάνειας που έχει ασκήσει κριτική στη χώρα μας και πάλι προοδεύουμε. Και τέλος να κάνω αναφορά στην τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ που απαντά ευθέως και σε όσα συζητήσαμε σήμερα. Μιλά για μια ολιστική στρατηγική κατά της διαφθοράς. Η Ελλάδα έχει την δεύτερη καλύτερη επίδοση στην υλοποίηση των συστάσεων κατά της διαφθοράς. Ο ΟΟΣΑ χαιρετίζει όσα εσείς καταγγέλλετε. Εσείς έχετε κομματική σκοπιμότητα. Θα το εμπιστευτώ περισσότερο από τις φτηνές κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε ο Κ. Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής.

«Το κράτος δικαίου ως μια σύνθετη έννοια δεν μπορεί να γίνεται σύνθημα για αντιπολιτευτικά πυροτεχνήματα. Κράτος δικαίου σημαίνει πάνω απ’ όλα δικαιοσύνη με την συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας τους. Επίσης να μην περιμένει χρόνια να εκδικαστεί η υπόθεσή του στα δικαστήρια. Ναι, είναι κράτος δικαίου να απονέμονται οι συντάξεις σε λίγους μήνες και όχι χρόνια. Ναι είναι κράτος δικαίου όταν απλά ζητήματα που αποτελούσαν παραδοσιακά αντικείμενο παρεμβάσεων όπως το να σβήσεις μια κλήση γίνονται ψηφιακά. Αυτά συνιστούν ένα δίκαιο κράτος. Και επειδή γίνεται κουβέντα για το ρουσφέτι, στο ΠΑΣΟΚ ανακάλυψαν ότι ξεκίνησε το 2019. Ας γελάσω. Είναι επίσης κράτος δικαίου ο προσωπικός βοηθός, τα φάρμακα να πηγαίνουν στο σπίτι ενός καρκινοπαθούς, είναι και η ψηφιακή κάρτα εργασίας που προστατεύει τον εργαζόμενο. Επίσης, η προσπάθειά μας κατά του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Ο κόσμος το Πάσχα συζητούσε για αυτά που τους απασχολεί και όχι αυτά που συζητάμε εδώ. Οσοι επικαλούνται με ευκολία το κράτος δικαίου θα πρέπει να δουν την επιστολική ψήφο, ένα υπουργικό που συνεδριάζει κάθε μήνα με λογοδοσία και στοχοθεσία, με μια εθνική αντιπροσωπεία που εργάζεται παραγωγικά. 650 νομοσχέδια έχουν ψηφιστεί και μόλις τα 10 κατατέθηκαν ως επείγοντα και αυτά την διάρκεια της πανδημίας. Το γεγονός ότι μπήκε τάξη στο χρόνο των ομιλητών και βεβαίως την διευκόλυνση στις άρσεις ασυλίας βουλευτών που οδηγούνται με ευκολία στον φυσικό τους δικαστή. Πολλοί τα έλεγαν εμείς τα κάναμε. Να θυμάστε ότι η άρση ασυλίας δεν συνεπάγεται ενοχή. Σε αυτή τη χώρα υπάρχει ακόμα το τεκμήριο της αθωότητας. Πριν μιλήσετε για πλειοψηφία υποδίκων κοιταχτείτε στον καθρέφτη ως μειοψηφία υποδίκων. Οι περισσότεροι από τους 97 βουλευτές των οποίων έχει αρθεί η ασυλία, δεν είναι βουλευτές της ΝΔ».

«Σεβαστή η Ευρωπαϊκή εισαγγελία, αλλά δεν δικαιολογούνται επιλεκτικές διαρροές και έλεγχοι σε δόσεις»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα θέματα που ελέγχει η ευρωπαϊκή εισαγγελία τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «ελέγχει υποθέσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και είναι ψέμα να λέτε ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια. Ο θεσμός αυτό στηρίχθηκε από την κυβέρνηση το 2020, ωστόσο, η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι σεβαστή, αλλά τίποτα δεν δικαιολογεί επιλεκτικές διαρροές στα ΜΜΕ, ούτε ελέγχους σε δόσεις. Ζητώ από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να προχωρήσει με ταχύτητα και σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι διαδικασίες για πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται. Η διάταξη υπήρχε αλλά την κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ».