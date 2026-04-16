«Η κυβέρνηση εδώ και επτά χρόνια ακολουθεί τις πιο φαύλες και πελατειακές πρακτικές. Η διαφθορά, η ατιμωρησία, η αδιαφάνεια, η χειραγώγηση των θεσμών έχουν γίνει καθημερινότητα και την ευθύνη για όλα αυτά την έχει προσωπικά ο πρωθυπουργός. Έχει οδηγήσει τη χώρα σε θεσμική κρίση, δεν έχει κανέναν φραγμό. Αλλά αυτός ο κατήφορος της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας, σύντομα τελειώνει. Υποσχεθήκατε λιγότερο κράτος και πιο αποτελεσματικό, αλλά φτιάξατε ένα διευθυντήριο που το βαπτίσατε «επιτελικό κράτος» και όλα τα σκάνδαλα οδηγούν σε εσάς κύριε Μητσοτάκη», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της πρωτολογίας του, στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή κατόπιν αιτήματός του, «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα».

Ακολούθως ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στην υπόθεση του πτυχίου του υφυπουργού Μακάριου Λαζαρίδη, σημειώνοντας πως: «δύο φορές, το 2007 και το 2013, πληρωνόταν παρανόμως από τους φόρους του ελληνικού λαού ως ειδικός επιστήμονας, ενώ δεν είχε πτυχίο ΑΕΙ. Και η κυβέρνηση συνεχίζει και τον καλύπτει, αυτή είναι η αριστεία σας. Και αναρωτιέμαι: Ήταν παράνομοι οι διορισμοί του κ. Λαζαρίδη κύριε Μητσοτάκη, ναι ή όχι; Γιατί ο ίδιος έκανε ομολογία ενοχής. Κορωνίδα όμως της διαφθοράς είναι η κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάνατε τη Βουλή εξοχικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ το χρώμα του σκανδάλου είναι «γαλάζιο». Γιατί είναι 13 στα 13 τα πρόσωπα της ΝΔ που κατηγορούνται. Δεν ακούσατε για τα «χεράτα»; Για τα φορετά; Χειρίζεστε το κράτος ως λάφυρο. Η διάβρωση των θεσμών θα τελειώσει μόλις φύγετε εσείς κύριε Μητσοτάκη και η παρέα σας από το Μέγαρο Μαξίμου. Με την πολιτική αλλαγή θα διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα, σύμβαση – σύμβαση, ευρώ – ευρώ, γιατί μόνο έτσι θα κερδίσει ξανά η πολιτική τη χαμένη της αξιοπιστία».

Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης είπε πως «ο πρωθυπουργός μας είπε ότι είναι ο φάρος του ρεαλισμού και του πολιτικού πολιτισμού. Να δώσουμε παραδείγματα» και αναφέρθηκε και σε προσωπικό επίπεδο, λέγοντας: «Θα μιλήσω και προσωπικά. Μιλάτε εσείς και ο ανιψιός σας για τοξικότητα σε μένα; Όταν κατά την έρευνα των ευρωπαϊκών θεσμών, μετά από έλεγχο 400 τηλεφώνων, ήμουν το πρώτο κρούσμα στις Βρυξέλλες του Predator; Και πέρασα το κατώφλι του Αρείου Πάγου για να καταγγείλω το περιστατικό. Από την επόμενη ώρα, στελέχη της ΝΔ μιλούσαν για πράκτορα της Τουρκίας, της Αρμενίας και για ενδοοικογενειακή βία; Και μιλάτε εσείς; Λίγο ντροπή κύριε Μητσοτάκη. Είστε κατώτερος των περιστάσεων».

Και κατέληξε σημειώνοντας: «Μου λέγατε ότι κούρασα. Δεν κουράζομαι να συγκρούομαι με το παρακράτος. Δεν είναι η επιλογή μου, είναι οι αρχές μου και οι αξίες μου. Ο κ. Γεωργιάδης άνοιξε παράθυρο για την κατάργηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Συμφωνείτε κ. Μητσοτάκη; Το «Όρμπαν των Βαλκανίων» δεν είναι χαρακτηρισμός, είναι πραγματικότητα. Η κυβέρνηση επαναφέρειψεκασμένα διλήμματα. Ο κ. Γεωργιάδης είπε «του είπαμε να πάει στον Γεραπετρίτη να ενημερωθεί. Κι αυτός δεν πήγε». Είναι πολιτικός απατεώνας ο κ. Γεωργιάδης, ιδού η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη: Πώς θα με ενημέρωνε κάποιος που δεν ήξερε τους λόγους της παρακολούθησης; Ρώτησε τι είχε το τηλέφωνό του για να κάνει τόση φασαρία; Δεν έχει παγιδευτεί, δεν πήραν κάτι. Από εσάς που πήραν, γιατί δεν πάτε; Τι πήραν από τα δικά σας τηλέφωνα;». Όπως υποστήριξε, «παρακολουθήσατε Ένοπλες Δυνάμεις, δικαστικούς λειτουργούς, δημοσιογράφους», σημειώνοντας ότι «ο πρωθυπουργός θέλει να το παίζει εγγυητής της ασφάλειας. Αν ήμουν πρωθυπουργός, το πρώτο που θα έκανα ήταν να πάω εγώ ως πρωθυπουργός στη Δικαιοσύνη. Γιατί δεν πάει ο κ. Μητσοτάκης; Είναι απλά τα πράγματα. Η απροθυμία του να μην ασχοληθεί με ένα σκάνδαλο κατασκοπείας εις βάρος της Ελλάδας αποδεικνύει ότι αυτός είναι πίσω απ’ όλα και κανείς άλλος. ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι – χέρι».