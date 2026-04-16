Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα», ασκώντας κριτική με αφορμή τις «σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς, κακοδιαχείρισης και δυσλειτουργιών σε κρατικούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς». Όπως υποστήριξε, τα στοιχεία που προκύπτουν για «τη μία υπόθεση μετά την άλλη» δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της έκτασης του προβλήματος και καθιστούν αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης ή υποβάθμισης της σοβαρότητάς του.

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο πολιτικός αρχηγός έκανε λόγο για μια συστηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης, αναφερόμενος χαρακτηριστικά σε «επικοινωνιακά τεχνάσματα» εκ μέρους της κυβέρνησης και «ανασχηματισμούς που επιχειρούν να μεταθέσουν ευθύνες». Όπως σημείωσε, τέτοιου είδους κινήσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη τακτική διαχείρισης της πολιτικής φθοράς και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποκρύψουν τις πραγματικές διαστάσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, αντί να προχωρά σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, επιλέγει πρακτικές που ενισχύουν το λεγόμενο «βαθύ κράτος», μέσα από διορισμούς και επιλογές προσώπων που, όπως ανέφερε, αναπαράγουν τις ίδιες παθογένειες του παρελθόντος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην τραγωδία των Τεμπών και τις καταγγελίες για παρακολουθήσεις και υποκλοπές. Όπως τόνισε, πρόκειται για περιπτώσεις που αναδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο την ύπαρξη πολιτικών ευθυνών, οι οποίες κατά την άποψή του δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά σε επιμέρους διοικητικά ή τεχνικά λάθη. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι «το θύμα όλων αυτών είναι ο ίδιος ο λαός», επισημαίνοντας τις επιπτώσεις που έχουν τέτοια φαινόμενα στην καθημερινότητα των πολιτών, στην ασφάλεια και στην εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι τα σκάνδαλα αυτά δεν αποτελούν αποσπασματικά ή μεμονωμένα περιστατικά, αλλά «στοιχείο ενός συστήματος που έχει ενσωματωθεί στο DNA της εξουσίας». Με τη διατύπωση αυτή επιχείρησε να αναδείξει, όπως είπε, τον δομικό χαρακτήρα των προβλημάτων, τα οποία κατά την εκτίμησή του πηγάζουν από τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του πολιτικού και διοικητικού συστήματος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κοινωνία «δεν είναι αφελής» και διαθέτει την κρίση και την εμπειρία να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα σε πολιτικές που υπηρετούν πραγματικά το δημόσιο συμφέρον και σε πρακτικές διαχείρισης πόρων που, όπως ανέφερε, καταλήγουν να εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα εις βάρος της πλειοψηφίας.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη διαδικασία της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη, εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις και επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο αυτή διεξάγεται. Όπως υποστήριξε, η διαδικασία έχει μετατραπεί σε «διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών», με αυξημένη αστυνομική παρουσία και περιορισμούς στην πρόσβαση τόσο των πολιτών όσο και των μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες αυτές δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τη διαφάνεια και την πληρότητα της διαδικασίας. Παράλληλα, έκανε λόγο για «ελλιπέστατο κατηγορητήριο», επισημαίνοντας ότι από τη λίστα των κατηγορουμένων απουσιάζουν πολιτικά πρόσωπα που, σύμφωνα με την κριτική του, φέρουν ευθύνη για τις διαχρονικές αδυναμίες του συστήματος και τις αποφάσεις που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ επανήλθε στο ζήτημα των πολιτικών ευθυνών σε βάθος χρόνου, σημειώνοντας ότι «πολλά σκάνδαλα του παρελθόντος είχαν υπογραφή του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ».