Από την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε την πρωτολογία του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα». Όπως είπε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει άμεσα δράση και να ασκήσει πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η παθητική στάση της ΕΕ, αλλά ούτε και η συναινετική στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας και να στηρίξει, ως πρωθυπουργός της Ελλάδας, την ειρήνη και τη σταθερότητα. Και όχι να στέκεται ως ο πιο πιστός σύμμαχος του εγκληματία Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας ως «αντιπαραγωγική» την επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, που ακύρωσε την εκεχειρία και ήταν ένα έγκλημα με πάνω από 300 νεκρούς. Η υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας μας προϋποθέτει την πλήρη απεμπλοκή μας από αυτή την πολεμική σύγκρουση. Καμία χρήση των βάσεων και άμεση επιστροφή των Patriot από τη Σαουδική Αραβία, όπως έχουμε ζητήσει επανειλημμένα».

Αναφορικά με το θέμα της σημερινής συνεδρίασης ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε πως «δεν συζητάμε για τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτεί το σήμερα και το αύριο, όπως προσπάθησε να μας πείσει ο κ. Μητσοτάκης. Συζητάμε για την σχεδιασμένη προσωπικά από τον κύριο Μητσοτάκη και βαρύτατη καταπάτηση του κράτους δικαίου στη χώρα μας, την παραβίαση του Συντάγματος και της ισονομίας, τον περιορισμό δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών, την επίθεση της ΝΔ στους θεσμούς και στις ανεξάρτητες αρχές. Μιλάμε για γαλάζια σκάνδαλα δισεκατομμυρίων, παράνομες υποκλοπές, λαμογιές, ρουσφέτια, αδιαφάνεια, και χειραγώγηση και υποβάθμιση της δικαιοσύνης».

Κατά τον ίδιο, «το καλοστημένο σχέδιο του κ. Μητσοτάκη, μπήκε σε εφαρμογή από τις πρώτες μέρες του Ιουλίου του 2019 (σ.σ. που κέρδισε τις εκλογές) γιατί μόνο με την διάλυση των κανόνων δικαίου θα μπορούσε να εγκαταστήσει ένα καθεστώς που ξεπουλάει δημόσια περιουσία, τακτοποιεί ημετέρους και εφαρμόζει πρακτικές παρακράτους για να κρατηθεί στην καρέκλα της εξουσίας. Διαφθορά και διαπλοκή προς όφελος της κλεπτοκρατίας που μεσουρανεί. Αυτή είναι η ταυτότητα, η στρατηγική, η ουσία της πολιτικής Μητσοτάκη την τελευταία επταετία».

Και πρόσθεσε: «Έχουμε μία διεφθαρμένη κυβέρνηση, που καλύπτει απατεώνες και κλέφτες των χρημάτων της χώρας και της ΕΕ. Και στη συνέχεια κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα ενώ η ίδια ευθύνεται για τα σκάνδαλα και την ασύστολη παραβίαση των κανόνων του κράτους δικαίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το αν υπάρχουν σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις υποκλοπές, στις απευθείας αναθέσεις, στα προγράμματα κατάρτισης, κλπ. Αυτά είναι επιβεβαιωμένα, και με τη βούλα της Ευρωπαίας Εισαγγελέα. Δεν υπάρχει επίσης καμία αμφιβολία για το ότι όλα τα σκάνδαλα ξεκινούν και τελειώνουν στο μέγαρο Μαξίμου. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι Όποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις Πάτσηδες, Φραπέδες και Λαζαρίδηδες. Γι΄ αυτό η λύση είναι μόνο η πολιτική κάθαρση, μόνη λύση είναι η παραίτηση της κυβέρνησης. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα έμενε κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα. Αλλά εσείς δεν έχετε την ελάχιστη ευθιξία…,όπως λέει ο λαός δεν έχετε μπέσα και φιλότιμο. Πρέπει να φύγετε το συντομότερο και μία δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση να αναλάβει το βαρύ και εθνικό καθήκον της αναγέννησης της πατρίδας μας».

Παράλληλα ζήτησε την άμεση απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού λόγω της γνωστής υπόθεσης με το πτυχίο του, καθώς «η κοινωνία εξοργίζεται όταν βλέπει ατιμωρησία, χατίρια και κουκούλωμα παραπτωμάτων για τα γαλάζια τρωκτικά, ενώ από την άλλη υφίσταται αυστηροποίηση ποινών, βαρύτατα πρόστιμα, ακόμα και φυλακή για τους υπόλοιπους πολίτες. Κύριε Μητσοτάκη είστε προσωπικά υπεύθυνος, δική σας επιλογή είναι ο κύριος Λαζαρίδης. Εσείς το βάλατε το 2016 διευθυντή του γραφείου τύπου της ΝΔ και το 2017 προσωπικό σύμβουλο επικοινωνίας. Σύμβουλο επικοινωνίας ή απατεωνιάς τον είχατε;».

Τέλος για το σκάνδαλο των υποκλοπών ανέφερε πως αποτελεί «το παράδειγμα του παρακράτους που στήσατε κύριοι της κυβέρνησης και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν. Όχι μόνο για τις αντισυνταγματικές παρακολουθήσεις, όχι μόνο για τη χρήση κακόβουλου λογισμικού, αλλά και για τις επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης να το βάλει στο αρχείο. Εκτεθήκατε πολλαπλώς και από την απόφαση του πλημμελειοδικείου και από τις απειλές Ντίλιαν. Είστε ένας εκβιαζόμενος και διαπλεκόμενος πρωθυπουργός κύριε Μητσοτάκη για αυτό και δεν μπορείτε άλλο να παραμένετε σε αυτή τη θέση».

Ζήτησε, μάλιστα, να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης καθώς «αυτό επιβάλλει η κοινοβουλευτική τάξη», σύμφωνα με τα λεγόμενά του. «Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία το έχει ήδη πει, είναι εδώ και θα στηρίξει κάθε κοινοβουλευτικό μέσο που θα φέρει την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος για να ανασάνει», κατέληξε.